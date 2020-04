zarażamydobrem - cała Polska pomaga w walce z wirusem. Oto najciekawsze akcje [przegląd NaM]

Pracownicy opolskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego zrobili zrzutkę dla medyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Najpierw wykonali telefon z pytaniem, co trzeba. Potem zrobili zbiórkę pieniędzy, kupili kremy regeneracyjne do rąk i twarzy, długopisy i jogurty i zawieźli je do szpitala. Tu przeczytasz więcej o ich inicjatywie

