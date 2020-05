Zbiórka dla Kamila na operację ucha. Pomóż Kamilowi usłyszeć świat!

Kamil to 23-letni mężczyzna, który urodził się z nieukształtowaną prawą małżowiną uszną i brakiem przewodu słuchowego. W ciągu całego życia przebył osiem operacji, które nie zakończyły się pozytywnie. Dopiero teraz ma szansę na naprawę ucha, ale do tego potrzebuje pomocy. Chcesz dołożyć cegiełkę? Link do zbiórki poniżej.