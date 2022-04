Zdrowa surówka z buraków gotowanych. Przepis na witaminową bombę do obiadu. Pasuje idealnie do gulaszu lub kotletów

Dlaczego warto jeść buraki?

Do przygotowania potraw można wykorzystać zarówno korzeń, jak i nać. Najbardziej znane potrawy z buraka ćwikłowego to:

Mamy dla Ciebie przepis na pyszną i bardzo zdrową surówkę z gotowanych buraków. Możesz zjeść ją jako przekąskę lub podać jako dodatek do obiadu, np. do gulaszu lub kotletów mielonych.

Do zrobienia surówki potrzebujesz ugotowanych buraków. Możesz kupić już gotowe lub przygotować je samodzielnie: gotuj buraki ok. 1 godziny na małym ogniu. Dobrym pomysłem jest także upieczenie buraków - wystarczy każdy burak owinąć folią aluminiową, wstawić na blaszce do piekarnika i piec, aż będą miękkie przez ok. 1,5 godz.