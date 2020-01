Zmarł Stefan Jakubowski. To on wymyślił budowę kaplicy Jana Pawła II na Leskowcu

Stefan Jakubowski pochodził z Andrychowa. Był radnym powiatowym w latach 2002 - 2014, wyróżniono go też tytułem "Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego".

Kondolencje złożyli rodzinie zmarłego radni powiatowi wraz ze starostą wadowickim Eugeniuszem Kurdasem i Zarządem Powiatu:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Stefana Jakubowskiego - radnego powiatowego czterech kadencji, inicjatora budowy i opiekuna Sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II, który w 2006 roku został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. Pogrążonej w cierpieniu Rodzinie oraz Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łącząc się w żałobie i smutku, zapewniamy o pamięci w tych trudnych dla Państwa chwilach

można przeczytać na internetowej stronie Starostwa.

Stefan Jakubowski urodził się 7 lipca 1933 roku. Wyłamał się z rodzinnej nauczycielskiej tradycji i został mistrzem w sztuce futrzarskiej. Za zorganizowanie harcerskiego pochodu zamiast do wojska trafił do Batalionów Pracy, gdzie spędził lata 1953-55. Pracował w różnych kopalniach. - Posyłano nas tam, gdzie było trudno, niebezpiecznie, gdzie inni nie chcieli pracować. Wypadki i śmierć zdarzały się bardzo często. Trzeba było przetrwać coś, co dla wielu kojarzyło się z zesłaniem na Syberię. Doświadczyliśmy tego bez żadnych uzasadnień i wyroków - opowiadał po latach o tamtym okresie swojego życia. Przetrwał, ale kosztem nadszarpniętego zdrowia. Kolejne lata S. Jakubowski przepracował m.in. w jednej z instytucji w Katowicach.