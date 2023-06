Zmiany na zajęciach WF od września 2023. Będą testy sprawnościowe? Projekt nowelizacji podstawy programowej znów skierowany do konsultacji

Zmiany na lekcjach WF-u od września 2023. Najnowsze informacje

Chodzi o dwa projekty:

projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

W obu projektach zaproponowano zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Pierwszy raz projekt został skierowany do konsultacji publicznych 23 lutego (trwały one do 22 marca). MEiN wyjaśnia, że ponowne przekazanie projektów do konsultacji publicznych i uzgodnień ma związek z pracami nad zmianami w ustawie o sporcie oraz w ustawie Prawo oświatowe.