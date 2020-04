Zostań w domu i... zwiedź zamki nad Dunajcem [ZDJĘCIA]

Wprowadzony stan epidemii w Polsce i akcje nawołujące do pozostania w domu spowodowały, że jakakolwiek aktywność turystyczna musiała zostać zawieszona do odwołania. Ale siedzenie w domu nie oznacza, że nie można zwiedzać. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę interesującym, ale nie do końca oczywistym, szlakiem turystycznym na południu naszego regionu - po zamkach nad Dunajcem!