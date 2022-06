Życzenia i podziękowania dla nauczycieli i wychowawców na zakończenie roku 2022. Wierszyki na koniec roku szkolnego

Podziękowania dla wychowawcy na zakończenie roku szkolnego. Jakie życzenia składać nauczycielom?

Zakończenie roku szkolnego już niebawem, bo 24 czerwca 2022 roku. Nauczyciele często dostają od swoich wychowanków kwiaty, czekoladki czy inne prezenty. Oprócz tego uczniowie decydują się, by złożyć na ręce nauczyciela podziękowania. Można to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Kartka z napisanymi od serca życzeniami z pewnością będzie dla wychowawcy bardzo cenną pamiątką.

Podziękowania dla nauczyciela na koniec roku nie muszą być długie i wymyślne. Warto zadbać o to, by znalazło się w nich coś wyjątkowego. Osoby, które w tym roku kończą szkołę i żegnają się ze swoim wychowawcą, mogą na przykład stworzyć drzewko z odciskami palców wszystkich uczniów. Dobrym pomysłem będzie także napisanie miłych wspomnień z nauczycielem i wrzucenie ich do ciekawie ozdobionego słoika czy wykonanie okolicznościowego kolażu dla wychowawcy, nawiązującego do wspólnie spędzonego czasu. Form pożegnania nauczyciela jest sporo.