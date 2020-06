Życzenia imieninowe 2020. Zabawne wierszyki i życzenia z okazji imienin [Messenger, Facebook, sms]

Życzenia imieninowe 2020. Imieniny: dlaczego je obchodzimy?

Obchodzenie imienin ma bardzo duży związek z religią. Tak naprawdę polega on na obchodzeniu dnia świętego lub błogosławionego przypisanego do konkretnego dnia w kalendarzu. Korzystają z tego osoby noszące to samo imię, co święty lub błogosławiony. W katolicyzmie imię ma bardzo duże znaczenie. W końcu bardzo ważną częścią chrztu każdego dziecka jest wypowiedzenie przez księdza jego imienia. Wtedy też dziecko zostaje otoczone opieką i wstawiennictwem swojego patrona.

Życzenia imieninowe 2020. Najlepsze życzenia imieninowe dla koleżanki, kolegi, rodziców, rodzeństwa

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

***

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień

jak fal, które pchają statek do przodu.

***

Ile drzew rośnie w lesie,

Ile ciężarów siłacz uniesie,

Ile uciągnie lokomotywa,

Ile włosów liczy lwia grzywa,

Ile ciastek w ciastkarni,

Ile bułek w piekarni,

Tyle szczęścia i słodyczy

W Dniu Imienin tobie życzy ...

***

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

***

My życzymy Tobie szczerze:

szczęścia w całej Twej karierze!

Oprócz tego dużo zdrowia,

radości i wszelkiej pomyślności.

***

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

***

Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem.

***

W dniu imienin miła moja,

niech się śmieje buzia Twoja,

życzę Tobie wiele radości

i niech Miłość w sercu gości.

***

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz...

***

W dniu imienin życzę Ci

by się spełniły wszystkie sny.

Abyś zawsze żył jak w niebie

i mnóstwo przyjaciół miał/a w koło siebie.

Oby miłości nie zabrakło Ci

i żebyś wiedział/a co to znaczy Żyć!

***

W dniu imienin życzę Ci

subtelnej niecierpliwości wiosny,

łagodnego wzrastania lata,

cichej dojrzałości jesieni,

mądrości dostojnej zimy,

i wielu chwil radości,

aby każdy dzień był dla Ciebie

niezapomnianą przygodą

i powodem do zadowolenia.

***

Dziś są Twoje imieninki,

nie rób takiej smutnej minki!

To dzień piękny i radosny,

wnosi w serce trochę wiosny!

***

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

***

