Życzenia imieninowe 2022. Poznaj najpiękniejsze, uniwersalne, a zarazem oryginalne życzenia na imieniny dla niej i dla niego! 3.01.2022

Twoje imię w kalendarzu

to jest Twój szczęśliwy dzień.

Poczta kwiatów w korytarzu

już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca

i uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca

dziś są imieniny Twe!

***

Życzenia na imieniny

wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat!

***

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

***

Uśmiechu w każdej sekundzie,

radości w każdej minucie,

przyjaźni w każdej godzinie,

szczęścia każdego dnia,

miłości przez całe życie!

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las,

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy ...

***

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

***

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

czerp z życia same radości!

Niech los Ci zawsze sprzyja,

a co złe niech Cię omija.

Dużo słodkości, szczęścia w miłości,

samych luksusów, milion całusów.

Niech odejdą precz gorycze

z głębi serca Tobie życzę.

O czym myślisz, o czym marzysz

niech Ci w życiu się przydarzy!

Najlepszego z okazji Twych imienin!

***

Dzień Twych imienin z kalendarza,

okazję miłą do życzeń stwarza:

słońca, kwiatów, pomyślności,

zdrowia, sił i wytrwałości.

Wypełnienia wszystkich marzeń,

pomyślnego planu zdarzeń,

aby szczęście Ci czuwało,

i życzenia te spełniało.

***

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

***

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz…

***

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

***

Imieniny – dzień radosny,

Pełen kwiatów, zapach wiosny,

Wszyscy złożyć chcą życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci

I niech czas radośnie leci!

Niech odejdą smutki, złości

I powróci czas radości!

Te życzenia, choć z daleka,

Płyną jak wzburzona rzeka

I choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone!

***

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc – wszystkiego po trosze!

***