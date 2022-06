Życzenia na 18 urodziny dla dziewczyny: krótkie, śmieszne i poważne życzenia na osiemnastkę

18 życzeń na 18-ste urodziny:

Rozsądku w życiu,

Umiaru w piciu,

Dobrego zdrowia,

Pieniędzy mrowia,

Ciągłej radości,

Szczęścia w miłości,

Przyjaciół nowych,

Snów kolorowych,

Rodzinki licznej,

Pociechy ślicznej,

Wspaniałej pracy,

Wysokiej płacy,

Domu z ogrodem,

Psa z rodowodem,

Pomysłów wielu,

Dojścia do celu,

Rekordów bicia i....... 100LAT ŻYCIA!!!

Udanego startu w dorosłe życie,

Szczęścia, radości, pomyślności.

I napotkania na swojej drodze życia,

Samych wspaniałych ludzi.

Nadeszły Twoje 18-ste urodziny i chcę przed Tobą serce otworzyć

i jak najserdeczniejsze życzenia złożyć.

Życzyć Ci mogę, by każdy chłopak kochał się w Tobie.

A tego co masz w swoim sercu - niech stanie z Tobą na ślubnym kobiercu.

18-sty wybił roczek,

w dorosłe życie zrobiłeś kroczek,

niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja

i to co złe, niech Cię omija.

Wszystko co pragniesz, by Twoje było

i o czym marzysz, by się spełniło.