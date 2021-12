Życzenia na 18 urodziny. Najlepsze i najbardziej oryginalne życzenia na osiemnastkę - śmieszne, krótkie wierszyki urodzinowe

Co dać komuś na 18 urodziny?

Najlepsze życzenia na 18 urodziny:

Dziś 18stka wpisana w rejestr,

Dla Super Dziewczyny, co słaba nie jest.

Wrzuć uśmiech na twarz i dobrą muzę,

I niech impreza trwa jak najdłużej!

Bo do szaleństwa masz dobry powód...

Trzeba to uczcić, że masz już DOWÓD!

***

Północ wybiła, o Twoich

urodzinkach mi oznajmiła.

18 latek żyjesz na tym świecie

i marzysz o tym jedynym facecie...

niech wreszcie spełni się Twoje marzenie,

dużo radości, miłości i czułości

a z kumpelami wiecznej zażyłości.

***

Na roczek - czerwony smoczek.

Na trzy latka - Chatka Puchatka.

Na pięć latek - parostatek.

Na siedem lat - rowerek Skrzat.

A na osiemnastkę co? Harley, skóra, to jest to!

Ćwieki, chromy, zimna stal. Dajesz kopa, no i w dal!

***

To już minęło osiemnaście lat?

Troski młodości poszły w świat!

Teraz wkraczasz w dorosłe życie,

więc prowadź się należycie!!!

***

Nie daj sobie w kasze dmuchać,

dobrych rad się staraj słuchać.

Rób pieniądze, lecz uczciwie,

traktuj wszystkich sprawiedliwie.

Szanuj zdanie innych ludzi,

kochaj to, co miłość budzi.

I nie pozwól, by przykrości,

pozbawiały Cię radości.

***

Taki dzień się zdarza raz, dziś balanga na full gaz.

Nie poddamy się browarom, muza niech gra pełną parą.

Niech sąsiedzi walą w ściany, bo Ty drogi nasz kochany

informujesz cały świat, że dziś kończysz 18 lat!

***

Dużo zdrowia moja mała

abyś nigdy nie płakała

aby facet który kocha

nie walnął znów focha.

Byście razem sobie żyli

i wesoło się bawili,

by baterie w wibratorze

nie wysiadły o złej porze,

aby zawsze był gotowy

i fundował zawrót głowy.

***

GRATULACJE!

Masz już 18 lat!

1. Masz prawo do wyjścia z domu po 21 - jeżeli mieszkasz sam.

2. Masz prawo do palenia papierosów - jeżeli rodzice nic nie wyczują.

3. Według prawa jesteś już pełnoletni - rodzice raczej w to nie wierzą.

4. Nikt nie musi wiedzieć, że nadal sypiasz z misiem.

5. Gdyby to jednak nie był miś-PAMIĘTAJ! Przezorny zawsze ubezpieczony.

Oto kilka ważnych rad, których Ci chcę udzielić.

Z najlepszymi życzeniami!

***

Masz "18" latek - to już fakt

Jesteś teraz wolna jak ptak

Przyjmij najszczersze życzenia

marzeń wszystkich spełnienia

Tysiące chłopaków dookoła

byś zawsze była wesoła!

Byś nigdy starych przyjaciół nie zapomniała

i do stu latek na tym świecie dotrwała!

***

Gdy Ci 18-tka strzeli

masz sto nowych przywilejów,

od dziś wszystko dozwolone,

papierosy, wódka, wino oraz erotyczne kino.

Podśpiewując dana, dana baw się do białego rana,

możesz głośno się weselić

lub numerek sobie strzelić.

***

Z okazji 18 urodzin życzę Ci, by Twoje życie było innych marzeniem,

Byś dorobił się szybko willi z basenem,

By Twój związek wyglądał jak Barbie z Kenem,

By Twoje życie było tak słodkie jak pączek z nadzieniem,

Abyś znajdował tylko czterolistną koniczynkę

I miał skarbów i dobrych wspomnień całą skrzynkę.

Całuję Cię i przesyłam życzenia,

Życzę Ci zdrowia i w życiu powodzenia!

***

Z okazji 18 urodzinek

życzę Ci, mój drogi, samych radosnych nowinek,

żebyś zdrówko, szczęście i radość miał,

marzenia spełniać się nie bał,

zawsze dużo się uśmiechał i był wesoły,

żeby nowy świat Cię nie przeraził i okazał się odlotowy!

Dużo siły i dobre serce miej,

wciąż się wygłupiaj jak dawniej i dużo się śmiej!

***

18-nastka, 18-nastka

ten wiek to już nie należy do bobaska!

Uśmiechnięty, wniebowzięty,

dziś jesteś taki przejęty,

bo dziś w dorosły świat wkraczasz

i wszystkich uwagę na sobie skupiasz.

***