Życzenia urodzinowe 2020. Piękne, zabawne, śmieszne życzenia urodzinowe [SMS, MMS, Messenger, Facebook]

Życzenia, wierszyki na urodziny. Życzenia urodzinowe dla każdego

Przyjęło się, że na urodziny śpiewa się solenizantowi „sto lat” i daje prezenty. Do urodzinowych tradycji należy też pieczenie kolorowego tortu i organizowanie hucznego przyjęcia. Nie można jednak zapomnieć o najmniejszym, ale równie ważnym zwyczaju – składaniu życzeń. Nie muszą być składane osobiście. Wystarczy nawet wysłana smsem wiadomość, aby wywołać uśmiech na twarzy solenizanta. Poniżej do Waszej dyspozycji lista najpiękniejszych życzeń na urodziny!

Życzenia urodzinowe dla mamy, taty, siostry, brata, koleżanki

Szczęście jest ulotne...

Pojawia się, błyśnie i gaśnie.

Życzę Ci, aby zaświeciło dla Ciebie

i pozostało na zawsze.

***

W dniu urodzin Twych kochana,

życzę szczęścia pod dostatkiem.

Aby troski i kłopoty,

odpłynęły gdzieś ukradkiem.

Słońce niech Ci zawsze świeci,

a na twarzy uśmiech gości.

I by nigdy Ci nie brakło

marzeń, wiary i miłości.

***

Dużo zdrowia i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

***

Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni,

miesięcy i lat pełnych miłości i radości,

ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego,

abyś potrafił się cieszyć życiem

w każdym jego momencie.

***

Mało się ucz, lecz dużo śmiej,

gdy pała grozi, to z lekcji wiej,

na chłopców nie zerkaj,

wszystkich wykiwaj,

radosną miej minę

i życia używaj.

***

Dla Ciebie wszystkie cuda tego świata...

Dla Ciebie ciepło słonecznego lata

Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie

Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie

Dla Ciebie kwiatki kolorowe

I marzenia deserowe...

Dla Ciebie wszystko co zapragnie dusza

Bo jesteś Aniołkiem, który wciąż do radości nas zmusza!

***

Snów sadem pachnących,

myśli lekkich jak motyle,

i uśmiechu w głębi duszy

na przekór pokręconemu światu...

***

Hmm... jakie mam złożyć Ci życzenia

by warte były Twego westchnienia.

Sukcesów w życiu, ciepła w miłości,

dużo uśmiechu, wiele radości.

Niech ten wyjątkowy w roku dzień

odsunie na zawsze Twe troski w cień.

***

Z okazji urodzin, które są raz w roku,

Niechaj będą szczęśliwe i pełne uroku.

Składam Tobie szczere urodzinowe życzenia,

Aby się spełniły najskrytsze marzenia.

***

Niechaj los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia

przynosi Ci radość.