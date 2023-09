A4 Katowice - Kraków: Zmiany organizacji ruchu w związku z remontem na węźle Brzęczkowice Piotr Rąpalski

Fot Arkadiusz Gola

Począwszy od ostatniego tygodnia września aż do początku listopada br. na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. Są one związane z kontynuacją remontu wiaduktu i nawierzchni węzła. To wpłynie na ruch na autostradzie A4 Katowice - Kraków.