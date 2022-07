Auto na gaz. Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. Legalny czy nie?

Na wjazdach do wielu podziemnych garaży możemy zobaczyć znak zakazu wjazdu aut wyposażonych w instalację gazową LPG. Pomijając już fakt, że takiego znaku nie ma w wykazie znaków w Kodeksie Drogowym, w którym znajdują się tylko znaki B-13 (zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi) oraz B-13A (zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi), wiele osób nie wie, czy może wjechać autem z instalacją LPG czy nie? Jak to zatem wygląda od strony prawnej? Fot. Mariusz Michalak

Fot. Mariusz Michalak Pewnie nie raz widzieliście znak B-1 z literami LPG „zakazujący” wjazdu do podziemnego garażu. Tymczasem może niektórych to zdziwi, ale nie ma formalnie możliwości w ten sposób zabronienia wjazdu tam użytkownikowi samochodu z LPG. Dość często spotykane w takich miejscach znaki są jedynie dobrowolną zmianą znaków B-1 i B-2 (zakaz ruchu i wjazdu).

Modyfikacja polega na umieszczeniu skrótu LPG na białym tle tego okrągłego znaku zakazu. W tej formie oficjalnie takie oznaczenia po prostu nie istnieją, gdyż nie ma ich w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Skąd się zatem wzięły? Ano stąd, że tam gdzie garaż czy podziemny parking nie jest odpowiednio wyposażony w system wentylacji ich właściciele/administratorzy profilaktycznie, a niekiedy z wygody ustawiają sobie ów nieformalny znak, do którego kierowcy na ogół się stosują, choć jego zlekceważenie nie może spowodować ani mandatu, a nawet konieczności zabrania stamtąd samochodu z silnikiem zasilanym gazem.

Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. O co zatem chodzi?

Czy to oznacza, że auto wyposażone w zbiornik i instalację na LPG mogą bez ograniczeń parkować w podziemnych garażach i nie stanowią zagrożenia? Otóż nie. Tyle, że wspomniane zakazy są pójściem na skróty. W ten sposób właściciele/administratorzy budynków ułatwiają sobie życie tam, gdzie istotnie pojazdów na LPG być nie powinno, gdyż nie ma odpowiednich urządzeń, które np. w razie pojawienia się w powietrzu gazu propan/butan byłyby w stanie go stamtąd wyeliminować.

Ochrona obiektu czy budynku mieszkalnego, gdzie w podziemiach lokalizowane są coraz częściej także wielopoziomowe miejsca postojowe leży po stronie najpierw inwestora, a następnie właściciela bądź administratora. Kodeks drogowy nic do tego nie ma.

Praktycznie wszystkie nowe budynki z takimi garażami powinny mieć albo wentylację naturalną (studzienki) albo mechaniczną (wentylatory, wyciągi, detektory). Powinny, ale czy mają? Ich montaż, konserwacja i cykliczne przeglądy są dość drogie, więc taniej wychodzi ustawić „odpowiedni” znak.

Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. Na etapie budowy

Fot. Mark Horn O to żeby garaż był bezpieczny także wtedy, gdy parkują w nim auta z LPG należy zadbać już na etapie jego budowy. Przepisy bardzo jednoznacznie określają kiedy podziemny garaż czy parking może być dla takich pojazdów bezpieczny a kiedy nie.

Żeby był bezpieczny niezbędne jest wspomniane dodatkowe wyposażenie oraz czujniki sygnalizujące ewentualną obecność propanu/butanu w powietrzu.

Właściciel lub administrator nowego obiektu kiedy już zostanie on oficjalnie przekazany w użytkowanie ma obowiązek oznaczenia garaży, w których mogą lub nie mogą parkować pojazdy z LPG, gdyż są lub nie są dostosowane do ich parkowania. W jakiej to ma być formie tego przepisy nie precyzują. O takim wymogu mówi § 4 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Z tego wniosek, że jeśli we wspomnianych miejscach można parkować (nie ma żadnych zakazów legalnych bądź nie) samochodem z instalacją LPG to jest on wyposażony w odpowiednią wentylację oraz inne urządzenia wymagane przepisami budowlanymi a nie kodeksem drogowym.

Zatem uzasadnienia zakazu wjazdu aut z LPG należy szukać nie tyle w polskim Prawie o ruchu drogowym, ile w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku, a ściślej jego nowelizacji (z 12.03.2009 r), a dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym to rozporządzeniu w § 108 ust. 1 pkt 4 mówi się właśnie o tym, że w garażu zamkniętym, którego podłoga znajduje się poniżej gruntu, na którym się stoi budynek należy stosować wentylację: mechaniczną, sterowaną detektorami, które „wyczują” niedopuszczalny poziom stężenia gazu propan-butan stwarzające niebezpieczeństwo pożaru.

Powyższe dotyczy budynków nie starszych niż jedenastoletnich. Jeśli budynek z garażem powstał przed rokiem 2009 to dopuszczenie bądź zakaz wjazdu do niego auta z LPG zależy wyłącznie od decyzji właściciela bądź administratora. Zatem i to warunkuje możliwość garażowania w takich miejscach pojazdów z instalacją LPG.

Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. Nie ma pożarów, nie ma problemu

Pytany o to ajent ubezpieczeniowy czy np. wspólnoty zgłaszają prośby o dodatkowe rozszerzenie ochrony polisy właśnie o ewentualne skutki zdarzeń spowodowanych przez pojazd z LPG w garażu nie przypominał sobie takiego wypadku. Nie potwierdził też istnienia jakichkolwiek klauzul dotyczących tego problemu w warunkach ubezpieczenia. Sprawa montażu instalacji tak naprawdę rozstrzygana jest na poziomie decyzji inwestora/dewelopera. Jeśli w aktach notarialnych nie ma na ten temat żadnych adnotacji to administrator czy wspólnota mieszkaniowa przejmując budynek może jedynie w swoim regulaminie wprowadzić zakaz dotyczący obecności w garażu pojazdu z LPG. Kiedy już obiekt jest użytkowany rzadko zapada decyzja co do montażu specjalnej instalacji wentylacyjnej wraz z czujnikami, gdyż jest to jak wspomniałem wyżej dość drogie i szczególnie w przypadku małych wspólnot nie do udźwignięcia finansowego.

A trzeba wiedzieć, że montaż to jedno, a cykliczne konserwacje to drugie. Może się zdarzyć tak, że wspólnota mieszkańców nawet w budynku mającym więcej niż 11 lat uchwali taki regulamin, który dopuści stawianie aut na gaz w jego podziemiach. Nie wiadomo tylko jakie będą konsekwencje i kogo mogą dotyczyć w razie zaistniałego pożaru, gdyż to ogień jest problemem.

Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. A na horyzoncie auta na prąd

Pierwsze samochody napędzane gazem propan/butan pojawiły się w Polsce na początku lat 90. zeszłego wieku. Aktualnie jest ich zarejestrowanych ponad 3 mln. Każdego roku, nawet egzemplarze zupełnie nowe muszą przechodzić kontrolę ich stanu. Wypadki spowodowane np. rozszczelnieniem się instalacji bądź zbiornika z gazem i powstałego z tego powodu pożaru można policzyć na palcach jednej ręki, zatem o problemie zagrożenia można mówić jako mniej niż marginalnym. To pewnie dlatego sprawa o której mowa tj. zakazów wjazdu do niektórych garaży wciąż nie jest jednoznacznie prawnie rozstrzygnięta. Prawna prowizorka może się utrzymywać jeszcze długo. Jeszcze nie do końca uporano się z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa garażowania pojazdów z instalacjami LPG, a tymczasem już pojawiają się następne problemy. Podobnego potraktowania wymagają już pojazdy napędzane elektrycznością i wodorem.

