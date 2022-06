Autostrada A2 i A4. Jedziesz na urlop? Nie zapomnij o formalnościach! Inaczej zapłacisz karę

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomina, że użytkownicy pojazdów lekkich opłacają przejazdy odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w systemie e-TOLL.

Od 1 grudnia 2021 r. na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA nie funkcjonuje Manualny System Poboru Opłat, a jedynym systemem do wnoszenia opłat za przejazd jest e-TOLL. Jedną z metod płatności dla użytkowników pojazdów i zespołów pojazdów o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli jest e-bilet autostradowy. Jego zakup nie wymaga rejestracji w e-TOLL i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu.

Gdzie kupić e-bilet autostradowy?

Dostępne są 2 formy dystrybucji e-biletu autostradowego - elektronicznie lub w formie stacjonarnej. W przypadku obu metod wymagane jest podanie minimalnego zakresu danych potrzebnych tylko do naliczenia opłaty za przejazd autostradą: numeru rejestracyjnego pojazdu,

daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą,

planowanej do pokonania trasy. e-bilet autostradowy jest dystrybuowany: w aplikacji e-TOLL PL BILET przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów. Można ją bezpłatnie pobrać w Google Play oraz w AppStore. Jest dostępna w 9 wersjach językowych (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT) i umożliwia:

zakup e-biletu autostradowego,

wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF,

wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych,

zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.

w aplikacjach partnerów, z którymi szef KAS zawarł umowy partnerskie, są to: Autopay, mPay, SkyCash, SPARK, IKO PKO BP, ORLEN PAY, mFlota ORLEN Vitay.

na 1 372 stacjach paliw PKN ORLEN

na 26 stacjach paliw LOTOS

Kiedy kupić e-bilet autostradowy?

Należy kupić e-bilet autostradowy przed rozpoczęciem przejazdu płatnym odcinkiem autostrady. Można to zrobić z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres ważności e-biletu autostradowego to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu jest możliwy w taki sam sposób, w jaki go zakupiono. Bilet można zwrócić jedynie przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

Jeżeli kierowca wjechał na odcinek płatny i zorientował się, że nie posiada ważnego biletu, powinien kontynuować przejazd. Zatrzymywanie się przy wjeździe na autostradę, by kupić e-bilet autostradowy, może powodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przejazd należy opłacić jak najszybciej, np. korzystając z pomocy pasażera. Jeżeli kierowca zdecyduje się w tym celu zatrzymać w trakcie podróży, powinien to zrobić w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym. Może wówczas kupić e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET lub w aplikacjach partnerów. Może również nabyć e-bilet autostradowy na najbliższej stacji paliw partnerów e-TOLL. W trakcie przejazdu pojazd może jednak podlegać kontroli mobilnej lub kontroli drogowej, a za poruszanie się po płatnym odcinku bez wniesionej opłaty za przejazd na kierowcę zostanie nałożona kara grzywny w postaci mandatu. W przypadku gdy kierowca nie kupił brakującego e-biletu autostradowego w czasie przejazdu i nie została na niego nałożona kara grzywny w wyniku kontroli drogowej, może kupić e-bilet autostradowy na przejechany już odcinek autostrady. Zakup taki jest możliwy w aplikacji e-TOLL PL BILET, aplikacjach partnerów lub na stacjach paliw partnerów e-TOLL w ciągu 3 dni od daty i godziny zakończenia przejazdu.

Dokupując e-bilet autostradowy, zarówno w trakcie przejazdu jak i po jego zakończeniu, należy jako początek okresu ważności biletu podać datę i godzinę zgodną z momentem wjazdu na płatny odcinek autostrady.

Pozostałe metody opłacania przejazdu

Użytkownicy pojazdów lekkich mogą opłacać przejazdy autostradą, korzystając również z aplikacji e-TOLL PL (to inna aplikacja niż e-TOLL PL BILET). Aplikacja e-TOLL PL jest wykorzystywana zarówno przez użytkowników pojazdów ciężkich, jaki i samochodów osobowych. Można ją bezpłatnie pobrać w sklepach Google Play oraz w AppStore. Aby korzystać z aplikacji e-TOLL PL, konieczna jest rejestracja w systemie e-TOLL na etoll.gov.pl. Aplikacja przekazuje dane geolokalizacyjne, więc nie trzeba z wyprzedzeniem deklarować czasu ani trasy planowanego przejazdu. Naliczanie opłat odbywa się z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu, dlatego w trakcie przejazdu aplikacja musi być cały czas włączona.

Kierowcy pojazdów lekkich mogą również opłacać przejazdy autostradą, wykorzystując zainstalowane w pojazdach urządzenia pokładowe OBU i ZSL, które są dopuszczone do systemu e-TOLL i przekazują dane GPS pojazdu do tego systemu.

Sprawdzenie kategorii pojazdu W przypadku gdy do pojazdu podłączona jest przyczepka lub przyczepa kempingowa, należy upewnić się, że łączna masa całkowita takiego zestawu nie przekroczyła 3,5 tony. Można to zrobić sprawdzając pozycję F3 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W sytuacji gdy masa zestawu jest większa niż 3,5 tony, zmienia się kategoria pojazdu na ciężki i użytkownik ma obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL.

Jaka kara za brak opłaty autostradowej?

Za brak opłaty płatnym odcinkiem autostrady objętej systemem e-TOLL grozi mandat w wysokości 500 zł dla kierowców samochodów osobowych. 1500 zł zapłacą kierowcy samochodów ciężarowych.

