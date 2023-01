Badanie techniczne auta. Czy nowe przepisy już obowiązują? Tego obawiają się kierowcy

Prawo polskie musi być jednak jak najszybciej dostosowane do unijnych regulacji. Co jest w planach? Oto propozycje, które jeszcze mogą ulec zmianie.

Właściciel pojazdu, który nie zgadza się na ocenę diagnosty, może wystąpić do Dyrektora TDT o przeprowadzenie ponownego badania na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Badanie techniczne auta. Co z cenami?

Stawki za badanie techniczne nie zmieniły się od 2004 roku. Badanie techniczne samochodu osobowego to koszt 99 zł, nieco wyżej jest ono wycenione w przypadku pojazdu z instalacją LPG/CNG – to 162 zł. Co więcej, od 2017 r. za przegląd techniczny płaci się przed wykonaniem badania, a opłata w przypadku negatywnego wyniku nie podlega zwrotowi.