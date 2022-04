Bekon ze skórki banana hitem TikToka. Czym jeszcze można zastąpić mięso?

Skórka od banana jak bekon

W 2021 roku kulinarnym hitem okazały się skórki banana przyrządzane jak bekon. Na TikToku najpopularniejszy film z hashtagiem #bananapeelbacon osiągnął aż 9,5 miliona wyświetleń. Zanim tiktokerka Bella Hurns usmażyła banana, najpierw oczyściła go z białych resztek owocu. Później zamarynowała skórki przez 10 minut w zalewie zrobionej z:

Kolejną osobą, która rozsławiła skórki banana, jest Nadiya Hussain, prowadząca programy kulinarne w Wielkiej Brytanii. W „Good Morning Britain” zdradziła, że wspomniane skórki służą jej do zrobienia wegańskiej wersji szarpanej wieprzowiny (ang. pulled pork). Dla niej jest to mały krok w kierunku ruchu zero waste i niemarnowania żywności.