Co zrobić z grzybów? Pascal Brodnicki stosuje wyrafinowany składnik. Zobacz TOP 9 przepisów z grzybami

Pascal Brodnicki poleca sos kurkowy

Znany kucharz na swoim kanale Youtube w nagraniu „Kremowy makaron z kurkami - obiad jak ze snu!” przedstawił prosty sposób na wykorzystanie leśnych grzybów. Polecił, by używać świeżych i mrożonych kurek. Sekretem kremowego sosu kurkowego jest najpierw podsmażenie czosnku na oleju, a następnie dodanie łyżki masła. Do tego znany kucharz dorzuca posiekaną w kostkę cebulę i po chwili dodaje umyte kurki o średniej wielkości. Następnie dolewa kieliszek białego, wytrawnego wina, który dla wielu osób może być zaskakującym dodatkiem. Dopiero gdy sos kurkowy zaczął się gotować, Brodnicki zabielił go śmietaną. Gdy sos zmniejszył swoją objętość, dodał wcześniej ugotowane spaghetti. Na koniec wymieszany makaron z sosem ozdobił posiekaną natką pietruszki i startym parmezanem lub Pecorino Romano.

Sos grzybowy z porem Gordona Ramsaya

Znany szef kuchni Gordon Ramsay w odcinku „Mushroom, Leek and Tarragon Pasta”, zamieszczonym na kanale Youtube, przygotował sos grzybowy z brązowych pieczarek. Przesmażył je na patelni z rozgrzanym olejem i plastrami czosnku. Kolejnym krokiem znanego szefa kuchni było umycie i posiekanie białej części pora. Warzywo dodał do grzybów i przesmażył do uzyskania chrupiących kawałków. Gordon Ramsay wlał rosół z kury do przesmażonych pieczarek z porem. Gdy całość się zagotowała, dodał do sosu pieczarkowego śmietankę. Do sosu dodał ugotowane płaty makaronu lasagne i doprawił świeżym estragonem. Danie podał z grzankami.