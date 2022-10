Dywaniki welurowe czy dywaniki gumowe? Porównanie - wady i zalety

Utrzymanie porządku w samochodzie to nie lada wyzwanie. Wiosną i latem do auta przedostaje się kurz i pył, natomiast jesienią i zimą śnieg, błoto i woda. Wyposażeniem auta mającym w tej kwestii niebagatelne znaczenie są dywaniki, które nie tylko chronią przed różnego rodzaju zabrudzeniami, ale także pełnią ważną rolę estetyczną w każdym aucie.

Zastanawiasz się nad kupnem dywaników samochodowych? Nie możesz zdecydować się na konkretny rodzaj? Ekspert podpowiada, na co zwrócić uwagę przed decyzją zakupową.

Dywaniki w samochodzie. Estetyka i łatwość w utrzymaniu

Nie da się ukryć, że cechą dywanika samochodowego, na którą zwracamy uwagę w pierwszej chwili jest jego estetyka. Tej z pewnością nie możemy odmówić akcesoriom welurowym, które dzięki swojej delikatnej strukturze znacznie wpływają na wygląd wewnętrzny każdego auta, pozwalając poczuć się miło, ciepło i przytulnie. Wśród ich niewątpliwych zalet warto wymienić także możliwość ich personalizacji. O ile dywaniki gumowe są zwykle czarne, te drugie dostępne są w wielu kolorach, strukturach czy gramaturach przez co możemy je świetnie skomponować do tapicerki auta. Co więcej, akcesoria welurowe są z pewnością dużo milsze w dotyku oraz wykończone zwykle obszyciem dodającym elegancji.

– Choć nie jest to bardzo popularna opinia, dywaniki niewykonane z weluru także potrafią zaskakiwać swoją estetyką – przekonuje Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum Premium Moto Shop, polskiego producenta dywaników samochodowych i wkładek do bagażników. – Możliwe jest to zwłaszcza, gdy zdecydujemy się na te wyprodukowane z tworzywa TPE, czyli specjalnej mieszanki niezawierającej substancji szkodliwych dla zdrowia. Te z uwagi na to, że dedykowane są do każdego auta, wręcz idealnie dopasowują się do kształtu podłogi, podczas gdy welury zwykle tworzone są w jej generalnym obrysie. Ich estetyka możliwa jest także do utrzymania na dłużej – nie płowieją i nie tracą koloru w trakcie użytkowania – dodaje Bartosz Frontczak.

O ile w przypadku estetyki wybór pozostaje kwestią dyskusyjną, o tyle w przypadku łatwości w utrzymaniu, wydaje się, że dywaniki gumowe lub wykonane w tworzywa TPE nie mają sobie równych. Akcesoria welurowe niestety są dość trudne i czasochłonne w pielęgnacji. Chcąc utrzymać ich dobry, estetyczny wygląd, konieczne jest regularne odkurzanie oraz pranie – biorąc pod uwagę ich podatność za odbarwienia. Wymagają specjalnych, nierzadko kosztownych preparatów, podczas gdy do pielęgnacji dywaników gumowych lub TPE wystarczy nam w zasadzie jedynie woda.

Dywaniki w samochodzie. Trwałość i odporność na zabrudzenia

Mimo wielu zalet natury estetycznej, dywaniki welurowe nie są w stanie skutecznie uchronić oryginalnej podłogi oraz tapicerki naszego auta. Zwykle wyprodukowane są z weluru igiełkowego albo wykładziny pętelkowej lub perłowej. Te materiały niestety dość szybko nasiąkają wodą, generując niepotrzebną wilgoć w naszym aucie. Powoduje to nie tylko parowanie szyb, ale także powstawanie grzybów i roztoczy, co w skrajnych przypadkach może prowadzić może nawet do groźnych chorób.

Inaczej jest w przypadku dywaników gumowych lub TPE. Brak podatności do nasiąkania, korytkowy kształt oraz wyższe krawędzie nie dość, że utrzymują wodę w dywaniku, to jeszcze uchronią oryginalne poszycie auta. Co więcej, do tego typu dywaników brud nie przykleja się trwale, dlatego dużo łatwiej utrzymać je w czystości – wystarczy je wyjąć z auta, opłukać wodą pod ciśnieniem lub z użyciem delikatnej szczotki, a po umyciu jedynie strząsnąć lub poczekać chwilę, aż woda spłynie. W produktach welurowych, zabrudzenia niestety skutecznie zatrzymywane są między włóknami. – Akcesoria welurowe są zwykle tańsze od dywaników TPE, idzie za tym jednak to, że są także mniej żywotne. Uwidacznia się to wyjątkowo w obecnym już sezonie jesienno-zimowym. To właśnie wtedy do naszego pojazdu wnosimy błoto, wodę z kałuż czy śnieg, które sprawiają, że dywanik materiałowy szybko niszczeje, nie spełniając przy tym swoich podstawowych funkcji. Wówczas nietrudno o uszkodzenie oryginalnej wykładziny auta, co znacząco obniży jego wartość przy ewentualnej sprzedaży – przekonuje Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum Premium Moto Shop.

Dywaniki w samochodzie. Bezpieczeństwo

Tym, o czym również warto pamiętać jest kwestia bezpieczeństwa. Czy odpowiednio dobrany dywanik może mieć na to wpływ? Jak najbardziej! Niestety, akcesoria welurowe mają tendencję do przecierania się i odznaczania w obszarze, w którym trzymamy stopy, co w następstwie może powodować rolowanie, a co za tym idzie możliwość „wkręcenia się” między pedały. W tym zestawieniu także lepiej wypada dywanik gumowy lub z tworzywa TPE, który jest ciężki do zarysowania bądź odgniecenia oraz dużo bardziej stabilny. Mimo, że siłą rzeczy mniej przyjemny w dotyku, to w zamian proponuje strukturę antypoślizgową, która znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa.

Dywaniki w samochodzie. Podsumowanie

Trzeba przyznać, że obu rodzajom dywaników samochodowych nie brakuje zalet. O ile te welurowe wydają się mieć bardziej atrakcyjny, spersonalizowany wygląd, tak te gumowe lub wykonane z tworzywa TPE charakteryzują się większą żywotnością i funkcjonalnością, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Dobierając odpowiednie akcesoria warto wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw, w wówczas nasze podróże będą nie tylko przyjemniejsze, ale także bezpieczniejsze.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!