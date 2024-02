Dziura w drodze. Zgłaszanie szkody – jak to zrobić prawidłowo?

W raporcie z 2022 roku uwzględniającym sieci dróg krajowych, którymi zarządza GDDKiA wynika, że w Polsce jest 59,4% dróg o dobrym stanie nawierzchni. Oznacza to, że ponad 40 proc. dróg w kraju wymaga remontu lub naprawy. 24,7% ma niezadowalający lub ostrzegawczy stan, a 14,7% - krytyczny, a na 1,2% jeszcze rok temu, trwały remonty. Kierowcy wiedzą, że w lutym i marcu, w Polsce wraz ze śniegiem, „topnieje” asfalt i powstają ogromne dziury w jezdni. Zdaniem ubezpieczycieli, ubytki i pęknięcia są najczęstszą przyczyną uszkodzeń opon i felg.

- Po pierwszych roztopach i generalnie po zimie, zawsze wzrasta liczba kierowców, którzy zgłaszają szkody spowodowane złym stanem dróg. Warto pamiętać, że za tego typu zdarzenia najczęściej odpowiada zarządca drogi, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy pojazdu. W większości przypadków zarządcy dróg posiadają OC, co pozwala ubezpieczycielom przejąć roszczenia poszkodowanych kierowców, związane z ubytkami w jezdni. Właściciele uszkodzonych aut mogą także wystąpić o odszkodowanie ze swojej polisy AC, co często jest najszybszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów naprawy auta – zauważa Monika Lis-Stawińska, odpowiedzialna za obszar likwidacji szkód masowych z Compensa TU SA Vienna Insurance Group.