Ekojazda. Co to jest? Na czym polega tzw. ecodriving?

Ekojazda (ecodriving). Co to jest?

Ekojazda (ecodriving) to przede wszystkim płynna, równomierna i przemyślana jazda samochodem. Mimo że o tym sposobie prowadzenia pojazdu mówi się od dawna, wciąż nie brakuje kierowców, którzy nie wiedzą lub nie dowierzają, że ma on pozytywny wpływ zarówno na środowisko czy domowy budżet, jak i na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz komfort jazdy. Tymczasem stosowanie się do zasad ecodrivingu jest korzystne nie tylko ze względu na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Ekojazda po prostu bardziej się opłaca, a w dodatku sprzyja ograniczeniu liczby niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Z badań zleconych przez największą w Wielkiej Brytanii niezależną organizację charytatywną zajmującą się bezpieczeństwem drogowym IAM RoadSmart wynika, że kierowcy masowo zmieniają swoje nawyki. Prowadzą samochód w bezpieczniejszy, łagodniejszy sposób, tak aby ich styl jazdy był jak najbardziej ekonomiczny. 72% spośród 1004 ankietowanych brytyjskich kierujących stwierdziło, że zmodyfikowało sposób podróżowania ze względu na koszty podróży. Z tej liczby 38% kierowców deklaruje, że z powodu rosnących cen paliwa jeździ teraz bardziej ekonomicznie. Prawie jedna na pięć osób (19%) zwróciła za kierownicą szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości.