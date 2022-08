FSO Polonez. Historia produkcji modelu w latach 1977 – 1989. Znasz te fakty? Tomasz Szczerbicki

Samochód ten miał stać się następcą "Dużego Fiata". Początkowo planowano w następnych latach zakończenie produkcji przestarzałego już Polskiego Fiata 125p, ale stało się inaczej i oba auta były wytwarzane równoległe przez 13 kolejnych lat. Oba były zunifikowane ze sobą w bardzo dużym stopniu, a główną różnicą pomiędzy nimi była karoseria. Niemniej Polonez miał dużo większe względy w FSO, co przekładało się na m.in.: staranniejszy montaż, liczniejsze modernizacje, użycie lepszych materiałów i rygorystyczną kontrolę jakości. Klienci szybo to zauważyli i docenili. Wiązało się to jednak z ceną, w 1979 roku Polski Fiat 125p z silnikiem 1500 kosztował 182 000 zł, a Polonez 1500 - 250 000 zł, a w sprzedaży dewizowej 3200 dolarów.