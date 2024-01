FSO. To nie żart! Firma wydała oświadczenie w sprawie benzyny E10

Najpierw myślałem, że to żart. Nie sądziłem bowiem, że FSO jeszcze istnieje, a o wydaniu komunikatu w sprawie ich dawnych produktów to nawet bym nie pomyślał. Okazało się jednak, że marka podeszła do tematu całkiem serio i profesjonalnie wydała komunikat informujący o tym czy jednostki napędowe ich dawnych produktów są przystosowane do korzystania z nowego paliwa – benzyny Pb95 E10. Ich właściciele nie będą jednak zadowoleni.

Oto treść oświadczenia marki FSO: