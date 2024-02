Gdzie się leczyć 2024 w Krakowie i Małopolsce. Opieka paliatywna i hospicyjna. Życie na najwyższym możliwym poziomie

- Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej - pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu. Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami - wyjaśnia NFZ.