Harry Potter i Wielkanoc. Pieczona szynka, jajka wielkanocne z czekolady i bułeczki. Przepisy na przysmaki z Hogwartu

Przysmaki na Wielkanoc i nie tylko ze świata Harry'ego Pottera

Rita Mock-Pike to dziennikarka zafascynowana jedzeniem gotowanym w Hogwarcie. Książka „Kuchnia Hogwartu. 80 przepisów dla miłośników książek o Harrym Potterze” wydana przez Wydawnictwo Znak zawiera wiele wyśmienitych dań z łatwością rozpoznawanych przez fanów serii filmów lub opisywanych w kolejnych tomach książek. Z racji nadchodzącej premiery filmu „Fantastyczne zwierzęta. Tajemice Dumbledore’a” oraz Świąt Wielkanocnych proponujemy sięgnąć do rozdziału „Przepisy na wiosnę”. Specjalnie z tej okazji mamy dla was receptury na pieczoną szynkę w cytrusowej glazurze, tuzin słodkich bułek w stylu cross buns oraz czekoladowe jajka wielkanocne nadziewane toffi.