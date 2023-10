Ineos Grenadier 3.0 Diesel 249 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Ineos. Co to w ogóle jest?

Ineos to trzecia co do wielkości firma chemiczna na świecie. Zatrudnia 26 000 osób w 36 odrębnych firmach i posiada 194 zakłady produkcyjne w 29 krajach. Ostatnio Ineos wkroczył na rynek energii – ropy i gazu łupkowego. Ineos jest także firmą mającą ogromny wpływ na światowy sport, jest właścicielem jednej trzeciej zespołu Formuły 1 Mercedes-AMG, kieruje zespołem Grenadier Cycling i finansuje kampanię żeglarską Sir Bena Ainslie’go o Puchar Ameryki (coś a’la F1 na morzach i oceanach). Jest także właścicielem francuskiej drużyny Ligue 1 OGC Nice i szwajcarskiej drużyny Super League Lozanna. To oczywiście ogromny skrót, ale zamiast opisywać historię, plany i strategie marki Ineos, skupmy się na Grenadierze.

Ineos Grenadier. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego i wnętrza. Spoglądając na auto z zewnątrz, od razu będziemy mieć skojarzenia z innymi modelami z tego dość wąskiego segmentu. Widać sporo podobieństw do Land Rovera Defendera (tego starszego naturalnie), jak również starszych wersji Mercedesa Klasy G. Złośliwi mogą również wypominać podobieństwo do Honkera, ale prawda jest taka, że wszystkie surowe auta terenowe mają podobne cechy tj. sporo płaskich powierzchni, ostrych kątów, pudełkowatych kształtów, elementy montażowe na wierzchu tj. zawiasy etc. To źle? Wręcz przeciwnie! Jak ktoś szuka stylowego SUV-a, sięga po zupełnie inny model, bowiem tutaj liczy się prostota i użyteczność, a płaskie powierzchnie blach to nie tylko świetny charakter, ale również walor użytkowy. Przykładowo, na drzwiach zastosowano specjalne szyny montażowe, które pozwalają na przymocowanie akcesoriów tj. saperki, dodatkowe zbiorniki paliwa etc.

W sumie w przypadku Ineosa Grenadiera można zastosować skrót UUV (zamiast SUV – Sport Utility Vehicle). Propozycja Ineosa to Ultra Utility Vehicle, a możliwości zastosowania dodatków zdecydowanie podnosi walor użytkowy. W kabinie znajdziemy bowiem olbrzymi panel na suficie, który częściowo odpowiada za sterowanie akcesoriami, które możemy podłączyć tj. podnośniki, oświetlenie, kompresory i co tylko podpowie wyobraźnia i/lub potrzeby. Ineos twierdzi, że łączy w sobie surowego brytyjskiego ducha i design z niemiecką inżynierią, zapewniając bezkompromisowe możliwości terenowe. To bezsprzecznie fakt, ale o tym napiszę niżej. Wracając jeszcze do wyglądu zewnętrznego, mnie taka surowa stylistyka naprawdę bardzo się podoba i wszystkie dodatki, zaczepy, haki i płyty ochronne budują niesamowity klimat. To wszystko w połączeniu np. z ciemnozielonym lakierem i przyczepionymi do elementów montażowych dodatkami może stworzyć rewelacyjnie wyglądające auto przeprawowe. Nie każdemu się to oczywiście podoba, ale jeśli ktoś jest fanem np. wyjazdów przeprawowych i klimatu słynnego Camel Trophy, Ineos Grenadier będzie nie lada gratką!

Czy Ineos Grenadier to najlepsza terenówka na rynku? Biorąc pod uwagę fakt, że zapewne niewiele osób w ogóle zna ten samochód, taka opinia byłaby zapewne mocno kontrowersyjna, ale trzeba sprawiedliwie przyznać, że auto jest naprawdę godne uwagi. Cena wydaje się wysoka, ale weźmy pod uwagę to, co dostajemy tj. silnik, napęd, świetne wyposażenie i genialne właściwości terenowe, a dodatkowo auto można zamówić we własnej konfiguracji, a okres oczekiwania nie powinien przekroczyć 7 miesięcy. Brzmi interesująco? Kamil Rogala

Projektując Grenadiera, Ineos położył nacisk na użyteczność i jest to samochód, który z każdej strony wygląda jak „pojazd do ciężkiej pracy”. Zupełnie różni się od innych nowoczesnych pojazdów z napędem 4x4 i widać to także we wnętrzu. Wsiadamy i widzimy gigantyczny panel centralny jakby żywcem wyjęty z myśliwca. Płaski panel z dużymi przyciskami, z rewelacyjnym wykończeniem, grafikami itp. Wygląda to rewelacyjnie i trochę żałuję, że wszystko wykonano z plastiku (świetnej jakości swoją drogą), a nie zimnego w dotyku stopu metali. Jest również kompas, surowe kratki nawiewów, duża „wajcha” od trybów pracy napędu, tradycyjny hamulec ręczny i… kompletnie nie pasujący do wnętrza lewarek skrzyni 1:1 przeniesiony z BMW. Tak, silnik i przekładnia są z tej niemieckiej marki, ale o tym za chwilę. Ten drążek, choć poręczny i prosty w obsłudze, kompletnie nie pasuje do charakteru tego pojazdu, ale cóż, może niedługo producent to zmieni. Na szczycie deski rozdzielczej widzimy duży ekran dotykowy, na którym wyświetlane jest mnóstwo informacji o pracy napędu, parametrów przydatnych w terenie itp. Jest także łączność Android Auto oraz Apple CarPlay. Wygląda to dziwnie, ale w dzisiejszych czasach producent nie może być obojętny na potrzeby klientów.