Jak przyrządzić boczniaki? Pyszne grzyby na rodzinny obiad. Zobacz przepisy z Jadłonomii i od Wegan Nerd

Czym jest boczniak?

Boczniaki to grzyby, które w łatwy sposób można uprawiać w przy domowym ogródku. Podobnie jak w przypadku pieczarek, grzybnia sprzedawana jest do samodzielnej uprawy. Boczniak na co dzień rośnie w lasach z drzewami liściastymi. Najczęściej można znaleźć je pod:

bukiem,

grabem,

wierzbą

i brzozą.

Warto wiedzieć, że boczniak pasożytuje na drzewach. Szczególnie zobaczyć można je na spróchniałych i starych drzewach. Boczniak ze względu na swój wygląd nabawił się określenia ostrygowy. Nazwa wzięła się od pofalowanego kształtu.