Jak zaparkować samochód na promie? Czy można pozostać w aucie podczas podróży?

Mandat w wysokości do 444 euro grozi we Włoszech za włączoną klimatyzację w samochodzie w czasie postoju - przypominają o tym kierowcom media w dniach rekordowych upałów i najwyższego stopnia alarmu w…

Na etapie zakupu biletu należy podać całkowite wymiary samochodu, nie zapominając o uwzględnieniu takich elementów, jak bagażnik dachowy czy rowery, a nawet hak holowniczy. Jeżeli popełnimy błąd i wpiszemy błędne dane, możemy spodziewać się wstrzymania wjazdu auta lub naliczenia dodatkowych opłat w porcie. Po zaparkowaniu i upewnieniu się, że zaciągnęliśmy hamulec postojowy, trzeba zamknąć i opuścić pojazd. Może się zdarzyć, że załoga poprosi o chwilowe pozostanie w pojeździe, dopóki nie będzie można bezpiecznie wyjść. Podczas podróży promem nie ma możliwości wrócić do samochodu po jakiś pozostawiony w nim drobiazg. Najlepiej wcześniej przygotować wszystko, co może być nam potrzebne. Wyjątkiem są małe i krótkie przeprawy promowe, w czasie których kierowca i pasażerowie nie muszą wysiadać*.

Tuż przed przybyciem promu do miejsca docelowego kapitan wydaje komunikat, prosząc wszystkich o powrót do swoich pojazdów. Ważne, aby nie uruchamiać zbyt wcześnie silnika i zachować ostrożność podczas opuszczania promu. Na miejscu na pewno będą obecne służby kierujące ruchem, do poleceń których należy bezwzględnie się stosować.