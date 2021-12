Jamie Oliver: wyżerka na luzie i wyznania miłości. Mamy przepisy mistrza kuchni!

Słynny kucharz Jamie Oliver tym razem chce nas „uzbroić” w łatwe i sprawdzone przepisy na różne okazje. Sprawić, że każde spotkanie przy stole stanie się przyjemnością. „Koniec z przebywaniem na wygnaniu w kuchni, stresem, siódmymi potami i udawaniem, że przecież świetnie się bawisz! Chcę wprowadzić cię w kreatywny nastrój” - pisze w swojej nowej książce „Razem”. Sprawdź przepisy mistrza kuchni na carpaccio z tuńczyka, zapiekankę z kurczakiem i aromatyczne curry z dyni.

Jamie Oliver zaprasza do stołu

Brytyjski kucharz Jamie Oliver to bez wątpienia jedna z największych gwiazd branży kulinarnej na świecie. Autor wielu programów telewizyjnych i książek z przepisami. W Polsce właśnie ukazała się jego najnowsza publikacja pt. „Razem”, wydana nakładem Insignis. Jamie Oliver zadedykował ją m.in. pracownikom służby zdrowia, którzy walczą z pandemią, bo dzięki nim możemy się dziś spotkać z rodziną czy przyjaciółmi przy stole. - Słowo „razem” w 2021 r. porusza bardziej niż kiedykolwiek - zaznacza.

„To, przez co przeszliśmy – wspólnie – jest bardzo nietypowe. Wielu z nas uświadomiło sobie, że niesłusznie braliśmy niektóre proste przyjemności codziennego życia za coś oczywistego. Bycie ze sobą to cenny dar” - pisze Jamie Oliver we wstępie swojej książki. I dodaje:

„Jedzenie niesie radość, jest wspaniałe, a najlepsze, że może spełniać taką rolę, jaką tylko zapragniesz. Posiłki mogą karmić, wzmacniać, wspomagać powrót do zdrowia, być szybkie lub praktyczne, pokrzepiające, zabawne, zaskakujące, a nawet dawać posmak prawdziwej przygody. I już w swej najprostszej formie jedzenie może stać się pretekstem, by zgromadzić w jednym miejscu tych, których kochasz. Tę książkę poświęcam właśnie temu”.

„Koniec z przebywaniem na wygnaniu w kuchni”

Jamie Oliver nie jest gołosłowny. Dwoi się i troi, żeby nam pomóc. Serwuje sprawdzone i przemyślane przepisy na różne okazje. Wszystko po to, by przygotować wspaniałe przyjęcie dla bliskich albo miłe spotkanie dla znajomych i samemu się przy tym dobrze bawić. „Koniec z przebywaniem na wygnaniu w kuchni, stresem, siódmymi potami i udawaniem, że przecież świetnie się bawisz! Chcę wprowadzić cię w kreatywny nastrój i rytm planowania posiłku, który każdemu zapisze się w pamięci” - wyjaśnia.

Podpowiada, jakie potrawy do siebie pasują (zarówno przystawki, dania główne, jak i desery), ale też inspiruje i radzi, jak nakrywać do stołu i serwować posiłki. Te powinny być łatwe w przygotowaniu, ale jednocześnie niezapomniane. I tak na brunch dla najbliższych proponuje miodową focaccię, schab pieczony z sosem jerk z mocno przyrumienioną dynią, a na deser puchate bezy. Wyżerka na luzie może zacząć się od przystawki w formie cudownej sałatki na ciepło. Jako danie główne Jamie Oliver poleca zapiekankę z kurczakiem, kiełbaską i boczkiem pod ciastem francuskim (patrz przepis poniżej), a na deser rabarbarową zupę nic z sosem angielskim. Z kolei na odświętnej uczcie z piekarnika można podać bliny owsiane z wędzonym łososiem jako przystawkę i epickie pieczone mięsiwa - jako danie główne. Nie wspominając już o bananowym puddingu z panettone na deser.

Ma być przyjemnie, łatwo i zdrowo

Już samo patrzenie na zdjęcia tych dań sprawia, że człowiek wyobraża sobie to niebo w gębie. Jeśli natomiast będziecie chcieli sprawdzić wartości odżywcze danej potrawy, wystarczy zajrzeć do tabelek na końcu książki. Bo w kuchni Jamiego Olivera ma być nie tylko łatwo i przyjemnie, ale też zdrowo.

Książka „Razem” nie bez powodu nosi taki tytuł. Oprócz pięknych zdjęć potraw i zastawionych stołów, znajdziemy tu również fotografie najbliższej rodziny autora. „Wykorzystaj więc przepisy z tej książki jako sposobność, żeby w zaciszu własnego domu odnowić więź z tymi, których ci brakowało” - pisze Jamie. - Powiedz „kocham cię” poprzez jedzenie” .

Łatwe i sprawdzone przepisy Jamiego Olivera. Sprawdź!

Zobacz zdjęcia potraw w naszej galerii.

Aromatyczne curry z dyni

6 porcji + 2 porcje resztek Składniki: 1 dynia piżmowa (1,2 kg)

oliwa

1 cebula

2 ząbki czosnku

kawałek imbiru (4 cm)

1 łyżeczka ziaren kolendry

1 łyżeczka ziaren kozieradki

1 łyżeczka średnio ostrej przyprawy curry

300 g dojrzałych pomidorków koktajlowych

2 plastry ananasa z puszki w zalewie

1 puszka mleka kokosowego light (400 ml)

1 puszka cieciorki (400 g)

opcjonalnie: 2 gałązki kolendry, do podania

WCZEŚNIEJ Jeśli wolisz, możesz zająć się przygotowaniem dania dopiero w dniu posiłku. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Wyszoruj dynię (nie ma potrzeby jej obierać). Ostrożnie przekrój ją wzdłuż na pół i pozbaw pestek, następnie pokrój w kostkę o boku 2 cm. Umieść dynię na blasze, wymieszaj z 1 łyżką oliwy oraz szczyptą soli i pieprzu. Piecz jakąś godzinę, aż zmięknie i zacznie się karmelizować. Gdy dynia będzie się piekła, obierz cebulę i grubo ją pokrój. Obierz czosnek i imbir, wsyp razem z cebulą, ziarnami kolendry i kozieradki na nieprzywierającą patelnię i praż na dosyć dużym ogniu, mieszając, aż wszystko mocno się przypiecze. Dodaj pomidorki i plastry ananasa (zachowując zalewę) i praż 10 minut, regularnie mieszając, aż składniki zmiękną i mocno się przypieką. Przełóż zawartość patelni do blendera, dolej mleko kokosowe i zmiksuj wszystko na bardzo gładki płyn. Wlej go z powrotem na patelnię i dodaj cieciorkę razem z zalewą. Gotuj na wolnym ogniu, aż sos zgęstnieje. Dorzuć upieczoną dynię. Rozrzedź curry wedle uznania zachowanym sokiem ananasowym i dopraw do smaku. Ostudź, przykryj i wstaw na noc do lodówki.

PRZED PODANIEM Rozgrzej piekarnik do 150°C. Wstaw przykrytą patelnię z curry do piekarnika, żeby się podgrzało – zajmie to jakąś godzinę. Pysznym i pięknym dodatkiem będą listki kolendry. kalorie - 159 kcal

[tłuszcze 6 g, tł. nas. 3 g, białka 5 g, węglow. 22,6 g, cukier 11,4 g, sól 0,3 g, błonnik 5,2 g]

Wytworne carpaccio z tuńczyka

2 porcje Składniki: 1 łyżka komosy ryżowej

1 łyżka mrożonych ziaren edamame

100 g chrupkich warzyw, takich jak ogórek, groszek cukrowy, groszek śnieżny, marchewka

2 płaskie łyżeczki białej pasty miso

2 łyżeczki octu ryżowego

1 świeża czerwona papryczka chili

kawałek imbiru (1 cm)

1 limonka

2 łyżeczki oleju sezamowego

2 łyżeczki niskosodowego sosu sojowego

2 łyżeczki sezamu

1 bardzo świeży gruby stek z tuńczyka z odpowiedzialnego źródła (200 g)

opcjonalnie: 2 gałązki pachnotki (shiso), mięty lub bazylii

WCZEŚNIEJ Jeśli wolisz, możesz zająć się przygotowaniem dania dopiero w dniu posiłku. Ugotuj komosę ryżową w dużej ilości wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu – na ostatnie 2 minuty dorzuć ziarna edamame. Odcedź i ostudź. Poświęć chwilę na przygotowanie chrupkich warzyw – dobrze mieć mieszankę, więc wykorzystaj wszystkie warzywa z lodówki. Pokrój je tak cienko, jak tylko dasz radę – możesz wykorzystać obieraczkę. Zmieszaj miso z octem ryżowym i polej nimi przygotowane warzywa, komosę ryżową i edamame. Ugnieć wszystko – smaki rozwiną się i pogłębią przez noc. Aby zrobić dressing, pozbaw chili gniazda nasiennego, posiekaj i przełóż do słoiczka. Obierz imbir, drobno go zetrzyj i dodaj do słoiczka. Dolej sok wyciśnięty z limonki, olej sezamowy i sos sojowy. Zakręć wieczko. Praż sezam na nieprzywierającej patelni na dużym ogniu, aż lekko się zarumieni – regularnie go mieszaj. Przesyp sezam do miseczki. Obsmażaj tuńczyka po 20 sekund z każdej strony i z boków, obracając go szczypcami. Odstaw do ostygnięcia. Przykryj warzywa i tuńczyka i wstaw na noc do lodówki.

PRZED PODANIEM Jeśli przygotowałeś wszystko wcześniej, wyjmij składniki z lodówki 15 minut przed podaniem na stół. Pokrój tuńczyka na tak cienkie plasterki, jak tylko potrafisz, i wyłóż je na wspólny półmisek. Na środku ułóż stertę warzyw. Dobrze wstrząśnij słoiczkiem z dressingiem i polej nim tuńczyka. Na koniec posyp wszystko listkami ziół (jeśli ich używasz) i prażonym sezamem. kalorie - 253 kcal

[tłuszcze 12,7 g, tł. nas. 2,5 g, białka 17,7 g, węglow. 7,6 g, cukier 2,6 g, sól 1,2 g, błonnik 1,8 g]

Zapiekanka z kurczakiem, kiełbaską i boczkiem pod ciastem francuskim

4 porcje Składniki: 2 plasterki wędzonego boczku z hodowli o podwyższonym dobrostanie

2 udka z kurczaka z wolnego wybiegu (po 100 g), bez skóry i kości

2 kiełbaski z mięsa z hodowli o podwyższonym dobrostanie

2 pory

2 małe ziemniaki (po 100 g)

2 pełne łyżeczki musztardy angielskiej

2 czubate łyżki mąki pszennej

500 ml ekologicznego bulionu drobiowego

500 ml mleka 2%

85 g rukwi wodnej

oliwa

320 g gotowego ciasta francuskiego w rolce

1 duże jajko ekologiczne

WCZEŚNIEJ Jeśli wolisz, możesz zająć się przygotowaniem dania dopiero w dniu posiłku. Pokrój boczek, wrzuć go do dużego płytkiego garnka z grubym dnem i podsmażaj na średnim ogniu. Dorzuć udka i kiełbaski pokrojone w kostkę o boku 3 cm. Smaż, regularnie mieszając, aż lekko się zarumienią. Przytnij i umyj pory, obierz ziemniaki. Pokrój oba warzywa w kostkę o boku 3 cm i dodaj je z odrobiną wody do garnka. Gotuj jakieś 10 minut, od czasu do czasu mieszając, aż pory zmiękną. Odrywaj kawałki, które przywarły do dna, i w razie potrzeby dolej odrobinę wody. Wmieszaj musztardę i mąkę, dolej bulion, potem mleko. Doprowadź do wrzenia i gotuj 15 minut na wolnym ogniu, regularnie mieszając. Dopraw do smaku. Przelej zawartość garnka przez durszlak, aby oddzielić nadzienie od sosu. Wlej sos do blendera, dodaj rukiew i zmiksuj na gładko. Przełóż nadzienie do formy do pieczenia o średnicy 20 cm i zalej 100 ml sosu. Odstaw nadzienie i sos, żeby ostygły, przykryj i wstaw na noc do lodówki.

PRZED PODANIEM Rozgrzej piekarnik do 180°C. Natłuść brzeg formy do pieczenia oliwą. Pokrój ciasto w paski grubości 2 cm, używając karbowanego noża do krojenia makaronu, jeśli go masz. Przykryj naczynie z nadzieniem paskami ciasta – ja lubię chaotyczną kratkę. Posmaruj roztrzepanym jajkiem całe ciasto i piecz jakieś 45 minut, aż się zarumieni, a nadzienie zrobi się bardzo gorące. Delikatnie podgrzej sos z rukwi wodnej i podawaj go z zapiekanką. DLA MIŁOŚNIKÓW WARZYW

Obierz 500 g wybranego warzywa korzeniowego i pokrój w kostkę o boku 2–3 cm. Dodaj por, ziemniaki, 3 łyżki oliwy i listki z 1/2 pęczka tymianku (10 g). Podsmażaj 20 minut. Użyj bulionu warzywnego z mlekiem, zalej nadzienie 125 ml sosu. Dokończ tak samo, jak podano w przepisie.

kalorie - 699 kcal

[tłuszcze 35,2 g, tł. nas. 14 g, białka 35,6 g, węglow. 60,4 g, cukier 9,2 g, sól 1,8 g, błonnik 4,2 g]

Przepisy pochodzą z najnowszej książki Jamiego Olivera „Razem” w przekładzie Moniki Skowron, wydanej przez Insignis Media © Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together)

Zobacz również inne przepisy ze Strony Kuchni:

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi.