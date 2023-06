Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 KM. Pierwsza jazda B-SUV’em z Polski. Wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne

Jeep Avenger. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Wnętrze Avengera zostało świetnie zaprojektowane, łącząc najlepsze cechy projektów Compassa i Wranglera. W mojej wersji deska rozdzielcza była nieco smutna i szara, ale może być wyposażona w żółty panel, który nadaje wnętrzu lekki, nieco młodzieżowy styl. Minimalistyczny panel z przyciskami do sterowania głównymi funkcjami oraz duże ekrany - centralny i wirtualne zegary - są bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. W wersji podstawowej wirtualne zegary wyświetlane są na 7-calowym ekranie, ale w pozostałych wersjach ekran ma ponad 10 cali. Wnętrze Avengera oferuje również liczne schowki. W wersji elektrycznej mamy spory schowek w części środkowej, ale w wersji benzynowej większość tego miejsca zajmuje skrzynia biegów. Mimo to schowek na smartfona (z ładowarką indukcyjną) jest dość głęboki i pojemny. Bagażnik ma pojemność 380 litrów, a na kanapie nie brakuje miejsca, szczególnie jeśli chodzi o wysokość. Jeśli chodzi o przestrzeń na nogi, ze względu na gabaryty samochodu jest ona nieco ograniczona. Co do jakości wykończenia, nie zawodzi ona oczekiwań. Choć twardy plastik jest obecny niemal wszędzie, w tym segmencie można to wybaczyć.

Jeep Avenger. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Czy Jeep Avenger to materiał na sprzedażowy hit w naszym kraju? Na papierze (i nie tylko) wygląda to nieźle, bowiem mamy do czynienia z autem produkowanym w Polsce, na naszym rynku będzie dostępna rozsądna wersja 1.2 Turbo 100 KM z manualną przekładnią, auto prezentuje się świetnie, dobrze jeździ i idealnie sprawdza się w mieście. Sprzedaż już ruszyła a my mieliśmy dłuższą chwilę, aby zapoznać się z odmianą, która będzie alternatywą dla elektryka. Kamil Rogala

Jeździliśmy już wersją elektryczna i muszę przyznać, że paradoksalnie idealnie pasuje ona do tego auta – jest dynamiczna, świetnie współgra z dość sztywnym zawieszeniem i przyjemnym układem kierowniczym. Czy tak samo jest z wersją benzynową? Przyznam, że jest naprawdę dobrze. Fakt, silnik ma „zaledwie” 100 KM i 205 Nm momentu obrotowego, co jest wyraźnie mniejszą wartością w porównaniu do wersji elektrycznej – odpowiednio 156 KM i 260 Nm – ale zwróćmy uwagę na masę obu pojazdów.

Wersja spalinowa waży zaledwie 1187 kilogramów, podczas gdy wersja elektryczna, przede wszystkim za sprawą sporej baterii, ma masę aż o około 400 kilogramów wyższą. Wersja benzynowa przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,6 sekundy (BEV w 9 sekund), ale prędkość maksymalna to 184 km/h (BEV – 150 km/h). Muszę przyznać, że dynamika tej benzyny jest w zupełności wystarczająca, przekładnia manualna działa bardzo lekko i trochę beznamiętnie, ale znów – w takim aucie nie jest to wielką ujmą. Bardzo szkoda, że nie ma szans na wersję z przekładnią automatyczną, bo wtedy byłby to niemal idealny wybór, ale cóż – wersja elektryczna musi mieć kilka asów w rękawie. Nie oceniam spalania, bowiem na krótkiej trasie testowej w bardzo różnych warunkach nie udało się zrobić konkretnych pomiarów, ale myślę, że zejście w okolice 7 l/100 km w warunkach miejskich nie powinno być problemem. Wszystko okaże się podczas normalnych testów.