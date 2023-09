KIA EV9. Największa w rodzinie - wrażenia z prezentacji

Nic tak dobrze nie wzmacnia pozycji marki samochodowej na rynku jak nowe modele. Wiedzą o tym dobrze w Kia, która co rusz ma w ofercie nowy model. Tym razem jest to elektryczny SUV oznaczony symbolem EV9. W tej samej klasie aut na prąd plasują się Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE, Tesla X oraz Volvo EX90. Zwracamy uwagę, że to samochody z grupy premium.

Do Polski drogą morską zmierza transport nowych Kia EV9. W porcie powinny być ok. połowy października, a stamtąd prosto trafią do salonów dilerskich.

Inna niż EV6

Sylwetka tego samochodu na nowo definiuje nie tylko stylistykę nowych modeli tej marki, ale w ogóle aut osobowych przyszłości. Proste linie, brak tradycyjnych elementów jak np. grill, nowe kształty lamp wymusza nie tylko aktualna moda, ale przede wszystkim specyfika elektrycznego napędu. W bryle nadwozia zwraca uwagę brak tradycyjnych lusterek bocznych zastąpionych (także surowych w formie) kamer rejestrujących obraz po obu stronach pojazdu.

Nowej EV9 jest w tej stylistycznej surowości do twarzy. Auto ma ponad 5 m długości a jednak udało się uchronić jego nadwozie od zwalistości, która jest tak charakterystyczna dla samochodów tej wielkości, tym bardziej SUV-ów. Co ciekawe w prezentowanej dwa lata temu Kia EV6 znajdziemy znacznie więcej owali, krzywizn, a przecież to właśnie od tego modelu zaczęła się tak naprawdę elektryfikacja samochodów marki Kia.

Surowo i ekologicznie

We 7-miejscowym wnętrzu (w opcji może być 6 indywidualnych foteli w trzech rzędach) jest także dość surowo, ale jednocześnie elegancko. Sprzyja temu nie tylko jego nowoczesny design, ale również materiały wykończeniowe oraz kolorystyka. Nie sposób nie podkreślić, że spora część tapicerki powstała w wyniku przetworzonych odpadów plastikowych.

Na pierwszy plan wysuwa się panel z trzema (!) ekranami dostarczających kierowcy zestaw informacji, dających możliwość dotykowej obsługi większości funkcji, a także pozwalających na łączność ze światem zewnętrznym.

Obsługa Kia EV9, mimo różnych wyrafinowanych technologii na pokładzie ma być intuicyjna. Wspomniany panoramiczny wyświetlacz składa się z 12,3-calowego zestawu wskaźników przed kierowcą, 12,3-calowego ekranu systemu multimedialnego i z 5,3-calowego ekranu systemu klimatyzacji, który jest umieszczony między nimi. EV9 jest również wyposażone w wyświetlacz Head-Up. Oprócz klasycznych przycisków na kierownicy ma dotykowe haptyczne przyciski umieszczone na konsoli środkowej, a które są widoczne tylko wówczas, gdy włączone jest zasilanie. Podobnie jak w innych modelach Kia, także użytkownicy EV9 mogą korzystać z usług Kia Connect Live Services, które obejmują nawigację online, a także informacje w czasie rzeczywistym o ruchu drogowym, dostępności i kosztach parkingów, lokalizacji stacji paliw i punktów ładowania samochodów elektrycznych, prognozie pogody oraz o... fotoradarach.

Z pomocą kierującemu

EV9 jest pierwszym modelem marki Kia, który jest zdolny do jazdy autonomicznej na poziomie trzecim dzięki systemowi Highway Driving Pilot. Funkcja ta utrzymuje bezpieczną odległość od poprzedzającego samochodu i utrzymuje auto na środku pasa ruchu, nawet jeśli kierowca puści kierownicę. Model ten jest również standardowo wyposażony w najnowszej generacji asystenta jazdy po autostradzie z funkcją zmiany pasa ruchu, asystenta pasa ruchu, który zapewnia bezpieczną odległość od samochodów znajdujących się na pasach obok, dostosowując pozycję EV9 na pasie ruchu. Z kolei Blind View Monitor i Blind-Spot Collision-Avoidance Assist zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, zapobiegając kolizjom z tyłu. Forward Collision-Avoidance Assist ma funkcję skręcania na skrzyżowaniach pomagając w ten sposób unikać kolizji z innymi uczestnikami ruchu – w tym z pieszymi, rowerzystami i innymi pojazdami.

Ponadto znajdziemy na pokładzie tego modelu system oświetlenia z przodu automatycznie włączający światła drogowe w nocy, asystenta świateł drogowych rozpoznający oświetlenie samochodu nadjeżdżającego z przeciwka i odpowiednio włączający lub wyłączający światła drogowe. Elektryczna Kia ma też aktywny tempomat. Ponadto jest wyposażona w kilka zaawansowanych funkcji, które zwiększają wygodę jazdy i parkowania a także w dwa systemy bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony pasażerów z tyłu pomagające w bezpiecznym wysiadaniu i wysiadaniu.

Z jednym lub dwoma silnikami

W podstawowej wersji EV9 ma napędzane tylko koła tylnej osi. Odpowiada za to umieszczony z tyłu silnik o mocy 203 KM. Dostarczająca mu energii bateria ma 99,8 kWh pojemności. Tę samą pojemność ma akumulator obsługujący dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 384 KM, wtedy gdy EV9 ma napędzane dwoma silnikami wszystkie koła.

Silnik w wersji z napędem RWD generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 350 Nm. Maksymalna prędkość EV9 w tej odmianie wynosi 185 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9,4 sekundy.

Kia EV9 AWD jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu, w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość Kia EV9 AWD wynosi 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 6,0 sekund (Earth). Wersja GT-Line AWD przyspiesza do „setki” w 5,3 sekundy. Samochód jest zdolny do ultraszybkiego ładowania prądem o mocy do aż 240 kW i o napięciu aż 800 V! Na razie trwają prace homologacyjne tego modelu i stąd nieoficjalne dane dotyczące jego zasięgu. Podaje się, że EV9 w zależności od wersji (AWD czy RWD) może na jednym ładowaniu przejechać od ok. 470 do 540 km.

Ambitne plany

Do seryjnego wyposażenia wersji Earth należą, między innymi, 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów, panoramiczny potrójny wyświetlacz, cyfrowy kluczyk Digital Key, czytnik linii papilarnych, wentylowane fotele z przodu i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy, systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, cyfrowe lusterko wsteczne oraz pompa ciepła i system przygotowania akumulatora do szybkiego ładowania.

Jeszcze tym roku Kia Polska zamierza sprzedać 200 sztuk tego SUV-a, a w przyszłym nawet 1000. Za podstawową wersję (Earth) z 203-konnym silnikiem i tylko tylnym napędem ale bogatym wyposażeniem w standardzie trzeba zapłacić 323.900 zł. Topowa wersja GT-Line z silnikami o łącznej mocy aż 384 KM i z napędem na cztery koła kosztuje 368.900 zł. Porównanie KIA EV9 RWD do wybranych konkurentów:

KIA EV9 RWD 99,8 kWh 203 KM Mercedes EQE 300 SUV Tesla X Long Range 100 kWh 670 KM Cena (zł, brutto) Od 323.900 Od 411.800 Od 439.990 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/7 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 5010/1980 4863/1940 5057/1999 Wysokość (mm) 1780 1686 b.d. Rozstaw osi (mm) 3100 3030 2965 Pojemność bagażnika (l) 333/828/2400 (dla 7, 5 i 2 miejsc) 520 425 Liczba miejsc 7 5 5 Masa własna (kg) 2500 2385 2352 Pojemność baterii brutto (kWh) 99,8 89 100 Deklarowany zasięg (km) 470-540 467-553 560-579 Napędzana oś tylna tylna 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi





Moc (KM) 203 245 670 Moment obrotowy (Nm) 350 b.d. 755 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,4 7,6 3,9 Prędkość maksymalna (km/h) 185 210 250 Zużycie energii (kWh/100km) b.d. 18,6 19,9

