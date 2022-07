Kiedy w Polsce auta zeroemisyjne zastąpią spalinowe? Będziesz w szoku ile lat potrzeba!

Samochód spalinowy. Unia bez spalin od 2035 roku

Jednocześnie ustawodawca oczekuje, że już w 2030 roku producenci pojazdów zmniejszą emisję produkowanych i sprzedawanych pojazdów o 55 proc. Poza granicami Unii są jednak kraje, które do kwestii zanieczyszczeń i silników spalinowych podchodzą jeszcze bardziej rygorystycznie. W Norwegii formalny zakaz całkowitej sprzedaży aut z napędem konwencjonalnym ma nastąpić już w 2025 roku. Decyzja i tak wydaje się spóźniona w stosunku do preferencji norweskich kierowców, którzy od dłuższego czasu masowo przesiadają się na zeroemisyjne środki transportu. Przykład Norwegii potwierdzają wnioski Raportu ACEA o ścisłej korelacji między zainteresowaniem konsumentów elektromobilnością a wysokością PKB kraju, w którym mieszkają. Podobnie jest w Unii Europejskiej- ponad 80 proc. popytu na samochody elektryczne jest generowana przez sześć państw o najwyższym stopniu zamożności. Jak na tym tle wygląda Polska?

Całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku i zastąpienie ich nieemisyjnymi to jedno z ambitnych założeń unijnego pakietu klimatycznego „Fit For 55”. W praktyce oznacza to, że po tym terminie możliwa będzie rejestracja jedynie pojazdów o napędzie w pełni elektrycznym (BEV) lub wodorowym (FCEV), a zakaz będzie dotyczył też popularnych w naszym kraju hybryd.

- W Polsce także następuje stały wzrost zainteresowania elektromobilnością i tego typu pojazdy będą w coraz to większym stopniu widoczne na drogach. Projekt Unii Europejskiej dotyczący zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku przyspieszy ten proces. Wraz z dużym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych równolegle, ale szybciej musi być rozwijana infrastruktura do ładowania. Ważne, żeby działo się to w sposób planowany, z wykonaniem profesjonalnych audytów sieci energetycznych i projektowania odpowiednich instalacji dla różnych obiektów – mówi Karol Kubiak ze SPIE Building Solutions, ekspert w zakresie elektromobilności.

Kiedy w Polsce wszystkie auta będą zeroemisyjne?

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że obecnie w Polsce zarejestrowanych jest około 24,3 mln samochodów. Jedynie 2,7 proc. z nich stanowią auta w pełni elektryczne. Dla porównania w Norwegii odsetek ten wynosi 12 proc., a średnia dla całej Unii Europejskiej to 10 proc. Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku zarejestrowano w kraju 4807 nowych samochodów osobowych o napędzie w pełni elektrycznym. Stanowi to wzrost o 98,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Pomimo że zainteresowanie pojazdami typu BEV sukcesywnie rośnie, wymiana wszystkich środków transportu na zeroemisyjne wciąż postępuje zdecydowanie za wolno. Przy aktualnym tempie rejestracji nowe, w pełni elektryczne auta zdominują polskie drogi za ok. 2100 lat…