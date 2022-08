Kierowcy zaoszczędzą. Zmiany od 4 września 2022 roku

Od kiedy naklejka nie będzie obowiązkowa?

4 września 2022 roku przestanie obowiązywać naklejka z numerem rejestracyjnym na szybę. Zapewni to tzw. pakiet deregulacyjny, który wtedy wejdzie w życie.

Kiedy trzeba usunąć naklejkę z szyby?

Jak usunąć naklejkę kontrolną z szyby?

Aby uniknąć kłopotów warto suszarką podgrzać naklejkę i zdecydowanym ruchem z dwóch punktów usunąć oznakowanie. W przypadku trudności do jej podważenia można użyć np. skrobaczki do szyb. Z resztkami kleju powinien sobie poradzić zmywacz do paznokci czy benzyna ekstrakcyjna.