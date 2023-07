Klimatyzacja. Uważaj na kosztowne „nabicie klimy”

Popularne określenie „klima do nabicia” oznacza konieczność uzupełnienia czynnika chłodzącego w klimatyzacji. Wydaje się to prostą i dość przystępną cenowo czynnością, jednak na ogół to tylko pozory.

Ceny „dobijania” zależą od lokalizacji warsztatu, ale można przyjąć, że za 100 gramów „taniego” R134A trzeba zapłacić ok. 250 złotych, a za 100 gramów nowego R1234yf – od 350 do 400 złotych. Na szczęście tyle płacimy tylko za pierwsze 100 gramów. Każde kolejne, to koszt ok. 30-50 zł w przypadku czynnika R134A i 60-100 zł w przypadku czynnika R1234yf.

Jeśli układ był całkowicie pusty, do jego uzupełnienia potrzeba zwykle od 500 do nawet 1200 gramów. Oznacza to, że minimalny koszt samego „nabicia klimy” to okolice 400-500 złotych, a maksymalny… ok. 1500 złotych lub więcej! Ceny te obejmują wyłącznie uzupełnienie czynnika bez naprawy układu.