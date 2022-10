Klocki hamulcowe. Jakie sobie wymienisz, tak zahamujesz

Klocki hamulcowe. Jak wyglądają i jaką mają rolę do spełnienia?

Klocki hamulcowe w zależności od rodzaju są wykonane ze spieków wełny stalowej, grafitu, szkła, węgla, miedzi, stali oraz włókien ceramicznych. Jeszcze niedawno ważnym składnikiem każdego klocka hamulcowego był azbest. Od tego z czego powstały są albo odporne na ścieranie albo na wysokie temperatury. Ich skład i technologia produkcji mają wpływ na cenę. Do typowego samochodu osobowego nie ma potrzeby montowania wprawdzie bardzo skutecznych, ale jednocześnie drogich tzw. klocków ceramicznych. Trzeba sobie darować także te najtańsze. Niskiej jakości klocki można poznać po szybkim ścieraniu się i pyleniu przez co obręcze kół wyglądają jak pokryte sadzą.

Klocki hamulcowe. Jak działają?

Niezależnie od rodzaju ich praca wygląda tak samo: zamontowane w zaciskach w czasie hamowania zbliżają się do tarczy lub bębna i trąc o nie powodują zmniejszanie prędkości koła na którym się znajdują. Z upływem czasu i rosnącej liczbie hamowań ścierają się aż do momentu kiedy je trzeba wymienić na nowe. Uważa się, że grubość klocka poniżej 2,0-1,5 mm dyskwalifikuje go w dalszym użyciu. Tempo zużywania się klocka zależy przede wszystkim od tego jak eksploatowany jest samochód. Najszybciej ścierają się naturalnie wtedy, gdy są często używane, z dużą intensywnością (naciskiem) przy dużych obciążeniach pojazdu. Dotyczy to również dużych modeli z mocnymi silnikami, jeżdżącymi z dużymi prędkościami. Szybciej do wymiany nadawać się będą klocki w hamulcach przednich kół. Uważa się, że 67% obciążenia w czasie hamowania przyjmuje przednia oś. Nie należy jednak lekceważyć znaczenia tylnych hamulców i tym samym pracujących na tylnych kołach klocków. Na dwie zmiany klocków z przodu przypada jednak z tyłu.