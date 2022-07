Kodeks drogowy 2022. Dziecko na drodze. Co mówi prawo?

Nie jest istotne czy małoletni zachowuje się na drodze w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Nie może się poruszać samodzielnie np. chodnikiem, bo jest to element drogi.

W takich sytuacjach opiekę nad dzieckiem do wieku 7 lat nie musi sprawować osoba dorosła. Może to robić np. starsze rodzeństwo. Opiekun musi jednak skończyć 10 lat.

Rodzic lub inna osoba zobowiązana do opieki na dzieckiem, którzy dopuścili do tego, że dziecko w wieku do 7 lat porusza się samodzielnie po drodze, popełniają wykroczenie, za które grozi mandat.

Podstawa prawna:

Art. 89 ustawy z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)

Art 43. ust 1 i 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)**