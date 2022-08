Kodeks drogowy 2022. Prawo jazdy. Czy osoba niesłysząca może zostać kierowcą?

Kierowcy z wadą słuchu mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii A i B. Nie mogli natomiast natomiast wykonywać zawodu kierowcy. Do 1 października 2018 roku.

Wprowadzoną wtedy zmianą ustawy o kierujących pojazdami, przełamano barierę dostępu do kierowania pojazdami osób z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu. W myśl nowego brzmienia ustawy, jeśli według orzeczenia lekarskiego nie zachodzą inne przeciwwskazania, to osoby niesłyszące mogą ubiegać się o uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów).

W wielu europejskich krajach przepis ten obowiązuje już od dawna. Co więcej, na przykład we Francji osoby niesłyszące mogą pracować także jako kierowcy autobusów. Jednak, o ile Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są w stanie na czas egzaminu zapewnić pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, to w przypadku kontroli drogowej mogą wystąpić trudności w porozumieniu się funkcjonariuszy i kierowców.