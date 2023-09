Kolejna podwyżka dla kierowców. Zapominalscy zapłacą ponad 12 000 zł kary!

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ruszają z kursami redukującymi punkty karne. Przykładowo w WORD Białystok kursy będą organizowane przez 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godziny 12, a…

Jeszcze w 2014 roku podstawowa opłata dla kierowcy samochodu osobowego za brak ochrony z OC przez ponad 14 dni wynosiła 3360 zł. Gdyby wtedy ktoś powiedział kierowcom, że za 10 lat analogiczna kara będzie przekraczała 8000 zł, to wielu z nich pewnie by nie dowierzało takiej prognozie.

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna to 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku - 3600 zł brutto. Już 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4242 zł brutto, natomiast 1 lipca 2024 roku do 4300 zł brutto.

To oznacza wzrost kar za brak polisy OC, Kara zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia, rodzaju pojazdu oraz okresu, przez który pozostawał bez ubezpieczenia.

Kara za brak OC wyliczana jest według wzoru z zaznaczeniem, że stawki są pełne, a ustawodawca przewidział progi.: