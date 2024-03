Konfiskata samochodu. Wiceszef MSWiA zwraca uwagę na nowe przepisy

Pytany o to, co z przepisami wykonawczymi dotyczącymi konfiskaty samochodu pijanym kierowcom, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek wyjaśnił, że jest delegacja do wydania przepisów wykonawczych i trzeba ją wykonać.

"Jeżeli od przepisu wykonawczego zależy możliwość działania w tej sprawie to w sposób oczywisty ten przepis musi się pojawić" - przekazał Mroczek.

Przed wejście zmian w życie, konieczne będzie zatem nadrobienie zaległości prawnych.