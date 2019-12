Kraków. Śmiertelny wypadek na os. Złotego Wieku, samochód wjechał w drzewo

Wypadek wozu strażackiego. Sześciu strażaków w szpitalu

Wóz strażacki jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Oświęcimia, jadący do pożaru, zderzył się w poniedziałek w nocy w Brzeszczach z samochodem osobowym i przewrócił do rowu. Sześciu strażaków zostało lekko rannych, trafili na obserwację do szpitala.