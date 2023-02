Mandaty 2023. Tyle zapłacisz za przekroczenie prędkości

Ale oprócz mandatu w Niemczech za przekroczenie prędkości łatwo jest stracić prawo jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy. Przykładowo za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym już o 21 km na godzinę policja może zatrzymać prawo jazdy na 30 dni. Na szczęście - jeszcze - utrata uprawnień obowiązuje tylko na terytorium Niemiec i wracając do Polski nadal możemy jeździć bez problemów.

Ograniczenia prędkości w Niemczech

W przypadku autostrad, nadal nie ma na nich ograniczenia maksymalnej prędkości (za wyjątkiem miejsc niebezpiecznych lub robót drogowych, gdzie ograniczenia występują na pewnych odcinkach), ale istnieje zalecenie, by poruszać się z prędkością do 130 km/h. Dotyczy to wszystkich pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Jeśli widoczność jest mniejsza niż 50 metrów z powodu deszczu, śniegu lub mgły nie należy jechać szybciej niż 50 kilometrów na godzinę.