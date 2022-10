Miniaturowa lampa warsztatowa. Test. Co potrafi Philips Xperion 6000 Flood audio?

Xperion 6000 Flood audio, to nie lampa warsztatowa, to prawdziwy warsztatowy kombajn. W stosunkowo niewielkiej obudowie udało się zmieścić nawet więcej, niż przeciętnemu użytkownikowi takich lamp przyjdzie do głowy. Spora uniwersalnośc powoduje, że będzie ona też idealnym rozwiązaniem podczas wakacyjnych wyjazdów, służąc nie tylko jako źródło śwaitała, ale także muzyki i stając się przenośnym power bankiem.

Dopiero co marka Philips zaprezentowała na targach Automechanika we Frankfurcie, nową linię trzech poręcznych, małych i przenoścnych lamp warsztatowych, a już redakcja motofakty.pl miała mozliwość przeprowadzenia wszechstronnych testów najbardziej rozbudowanej spośród nich - modelu Philips Xperion 6000 Flood audio.

Dobra i poręczna lampa warsztatowa przyda się wszędzie. To wie każdy, kto choć raz próbował coś naprawić lub znaleźć w kiepsko oświetlonym miejscu. Zwłaszcza, jeśli nie mamy dostępu do stałego zasilania, a warunki "naszej pracy" są "polowe".

I pewnie dlatego taką furorę robią w ostatnim czasie różnego rodzaju lampy, wykorzystujące jako element oświetlający moduły LED. Dają one potężne światło, przy dość umiarkowanym zapotrzebowaniu na energię. Marka Philips zaprezentowała zaledwie trochę ponad miesiąc temu na targach Automechanika we Frankfurcie nową linię małych lamp warsztatowych - Xperion 6000 Flood MIni, Xperion 6000 Projektor oraz Xperion 6000 Flood audio.

I właśnie ten ostatni model poddaliśmy naszym testom.

Philips Xperion 6000 Flood audio. Moc w niepozornej obudowie

W dość niepozornej obudowie sprytnie umieszczono dwa rodzaje diód led - jedną centralną i kilka dookólnych. Pozwoliło to na emitowanie punktowego lub szerokiego strumienia światła o regulowanej jasności. Odpowiada za to włącznik z pokrętłem umieszczony na boku obudowy projektora. Regulując moc możemy uzyskać strumień światła od 100 do 1000 lumenów (10 W) i wiązkę od skupionej do szerokiej.

Dzięki temu możemy nie tylko dopasować emitowany snop światła do naszych potrzeb, ale też zapewnić dłuższe działanie lampy, kiedy nie potrzebujemy aż tak dużego oświetlenia. Trzeba przyznać, że rozwiązanie pozwalające korzystać w jednej chwili z szerokiego, rozproszonego światła, by następnie bez zmiany ustawienia lampy ze skupionego, jest bardzo wygodne. W dodatku pokrętło zapamiętuje ustawienie i każdorazowo po właczeniu lampy, świeci z taką jasnością i skupieniem światła, jakie ustawiliśmy przed jej wyłączeniem.

Philips Xperion 6000 Flood audio. Lampa uniwersalna

Na ściance tylnej obudowy znalazło się miejsce na ledowy wyświetlacz informujący (procentowo) o rozładowaniu akumulatora. To rozwiązanie jest wygodniejsze w ocenie, ile jeszcze czasu pozostało nam do rozładowania akumulatora, niż stosowane powszechnie trzy lub cztery diody led.

Oprócz niego na tylnej ściance znalazły się też dwa gniazda gniazda USB - USB i USB-C. Za ich pomoca można nie tylko ładować lampę (USB), ale także zasilać inne urządzenia zewnętrzne, wykorzystując ją jako typowy power bank. Przyda się ona nam zatem nie tylko w warsztacie, ale także podczas wakacyjnego biwaku. Będzie także źródłem zasilania innych urządzeń, kiedy np. zabraknie pradu.

Philips Xperion 6000 Flood audio. Jako źródło muzyki?

Tego się nie spodziewaliśmy po lampie warsztatowej, ale po kilku dniach testów w pełni docenilismy ten pomysł. Otóz model Philips Xperion 6000 Flood audio został wyposażony w dwa miniaturowe głośniki. Można je sparować poprzez Bluetooth np. z telefonem komórkowym i za ich pomoca słuchac naszej ulubionej muzyki lub stacji radiowej.

Trochę tchnie to "gadżeciarstwem", ale my po kilku dniach korzystania z lampy w przydomowym garażu w pełni doceniliśmy tę funkcję. Czyż nie przyjemniej jest uporać się nawet z najtrudniejszą naprawą, gdy obok sączy się z głośników nasza ulubiona muzyka?

Philips Xperion 6000 Flood audio. To nie wszystko...

Lampa Philipsa została wyposażona także w czujnik ruchu. Dzięki czemu może być ona uruchamiana dopiero kiedy przesuniemy dłonią przed czujnikiem. Czujnik został zaprojektowany tak, aby ignorować niezamierzone ruchy i reagować tylko na określony gest podwójnego machnięcia. To kolejna dość wygodna funkcja tej lampy. Warto także wspomnieć o dzielonym na pół uchwycie do jej przenoszenia. W jego podstawie umieszczono dość silne magnesy, dzięki czemu lampę możemy np. zamontowac na karoserii pojazdu, w miejscu, które nam najbardziej odpowiada. Dzięki temu nie potrzebujemy też pomocy innych osób.

Lampa została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach. Jest wodoodporna (IP65 - ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody 12,5 l/min laną na obudowę z dowolnej strony), i charakteryzuje się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07), oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych.

Philips Xperion 6000 Flood audio. Podsumowanie

Xperion 6000 Flood audio, to nie lampa warsztatowa, to prawdziwy warsztatowy kombajn. W stosunkowo niewielkiej obudowie udało się zmieścić nawet więcej, niż przeciętnemu użytkownikowi takich lamp przyjdzie do głowy. Spora uniwersalnośc powoduje, że będzie ona też idealnym rozwiązaniem podczas wakacyjnych wyjazdów, służąc nie tylko jako źródło śwaitała, ale także muzyki i stając się przenośnym power bankiem. Niestety, wszystko co dobre ma swoją cenę, a ta jest jednak wysoka. Choć trzeba uczciwie przyznać, że jest ona uzasadniona funkcjonalnością lampy i jej różnorodnymi funkcjami dodatkowymi.

Lampa Philips Xperion 6000 Flood audio kosztuje około 599 złotych. Zalety: solidna, mocna i trwała obudowa;

dobre źródlo światła;

możliwość wykorzystania lampy jako głośniki Bluetooth;

możliwość wykorzystania lampy jako power bank. Wady: wysoka cena Philips Xperion 6000 Flood

Dane techniczne: Moc światła 100-1000 lm/100-250 lm (światło główne/światło punktowe) Czas pracy 3-22 h/ 9-22 h (światło główne/światło punktowe) Czas słuchania muzyki (przez bluetooth) 20 h Akumulator 3,7V 4400 mAh Czas ładowania 5 h Wodoodporność IP 55 Wymiary 140x60x90 mm Waga 510 g

