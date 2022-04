Najpiękniejsze torty komunijne dla chłopca i dziewczynki. Ceny i trendy 2022: biel, kwiaty i szał na pistację. Zobacz zdjęcia Anna Daniluk

- Jeżeli chodzi o smak to jest szał na pistację - mówi Maria Lechel, właścicielka pracowni cukierniczej z Babimostu. Torty komunijne z żywymi kwiatami, z jadalnym opłatkiem i złotym brokatem to tylko niektóre z propozycji od cukierników, którzy wkrótce będą mieli ręce pełne roboty za sprawą zbliżających się komunii. Tort to bowiem tradycja komunijnego przyjęcia, które powinno zostać zapamiętane na długo. Jakie trendy, jeżeli chodzi o ciasta, obowiązują w 2022 roku? Zobacz w galerii najciekawsze torty dla chłopca i dziewczynki.