Nissan Qashqai e-Power. Z własną elektrownią na pokładzie

Innowacyjny w modelu Qashqai napęd e-Power będzie dobrym rozwiązaniem dla kierowców codziennie pokonujących trasy miejskie lub podmiejskie, którzy chcieliby w przyszłości przesiąść się do samochodu wyłącznie z napędem elektrycznym, ale póki co nie mają jeszcze możliwości ładowania akumulatora w domu czy miejscu pracy lub nie są jeszcze gotowi na zmianę samochodu z napędem konwencjonalnym na w pełni elektryczny. Nie oznacza to bynajmniej, że Qashqai jest autem na krótkie dystanse. Przy 55-litrowym zbiorniku paliwa i spokojnej jeździe jest nim do uzyskania dystans 1000 km na jednym tankowaniu.

Debiut trzeciej generacji Nissana Qashqai miał miejsce w połowie ubiegłego roku. Początkowo model ten był dostępny jedynie w wersji z tzw. miękką hybrydą, ale już wówczas zapowiadano, że pojawi się jeszcze jedno, zupełnie nowe rozwiązanie, a mianowicie tzw. hybryda szeregowa. W tych dniach właśnie do polskich salonów wjechały pierwsze egzemplarze z napędem e-Power.

Jego innowacyjność polega na tym, że w zespole silnika benzynowego i elektrycznego ten pierwszy jest jedynie dostarczycielem energii niezbędnej jednostce elektrycznej, która to napędza koła.

Nissan Qashqai e-Power. Było już coś podobnego

Rozwiązanie wykorzystane Nissanie Qashqai e-Power nie jest niczym nowym, gdyż już Ferdynand Porsche na początku XX wieku wykorzystał silnik elektryczny do napędu samochodu. Wówczas również na pokładzie znajdował się także motor spalinowy pracujący jako generator prądu niezbędnego dla jednostki elektrycznej. Kilkanaście lat temu podobne rozwiązanie Opel zastosował w modelu Ampera. Wydaje się jednak, że to dopiero inżynierowie Nissana na poważnie podeszli do tematu przygotowując ten rodzaj zelektryfikowanego napędu do najnowszego Qashqaia. Wiemy już także, że na tym modelu się wykorzystanie szeregowej hybrydy Made in Nissan nie skończy. e-Power stanowi bowiem kluczowy element strategii elektryfikacji także innych samochodów tej marki, oferując przy tym bardziej responsywną, cichą i wydajną jazdę.

Nissan Qashqai e-Power. Jak to działa?

Zespół e-Power składa się z akumulatora o pojemności 2,1 kWh, turbodoładowanego, trzycylindrowego silnika benzynowego 1,5 l ze zmiennym stopniem sprężania, generującym moc 158 KM, pracującym jako generator prądu, falownika oraz silnika elektrycznego o mocy 190 KM.

Zadaniem silnika benzynowego jest jak wspomnieliśmy wytwarzanie prądu, który może być przekazywany przez falownik bezpośrednio do akumulatora, silnika elektrycznego lub w zależności od potrzeb do nich obu jednocześnie. Jedynym źródłem napędu kół przednich w Nissanie Qashqai jest silnik elektryczny. Dzięki temu, że jego wysoki moment obrotowy (330 Nm) jest dostępny natychmiast układ reaguje płynnie od razu po włączeniu przełożenia do jazdy bez konieczności osiągnięcia odpowiedniego poziomu obrotów, jak to ma miejsce w przypadku jednostki spalinowej. Jak wyjaśniono podczas dziennikarskich jazd testowych ten nowy układ napędowy stworzono właśnie z myślą o zapewnieniu przyjemnej, cichej i płynnej jazdy, typowej dla samochodów w pełni elektrycznych, lecz bez konieczności ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego. Co istotne, dzięki w pełni elektrycznemu napędowi kół nie występują opóźnienia w dostarczaniu momentu obrotowego na koła, w przeciwieństwie do tradycyjnego układu hybrydowego gdzie są one napędzane przez silnik spalinowy.

Nissan Qashqai e-Power. Ze zmiennym sprężaniem