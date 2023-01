Nowe radiowozy. Teraz hybrydami policja będzie ścigać przestępców

Nowinki techniczne powoli trafiają również pod policyjne „strzechy”. Właśnie do powszechnego użytku wchodzą nowe – bezpieczniejsze znakowania radiowozów. Opracowane prze Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oznakowanie z dodatkiem żółtego fluoroscentu, zdecydowanie poprawi widoczność pojazdów Policji w różnych warunkach oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Do służby w Komendzie Stołecznej Policji trafi pierwsza partia tak oznakowanych radiowozów. 35 nowoczesnych pojazdów hybrydowych Suzuki Swace zasili tabor Wydziału Ruchu Drogowego KSP, a 2 radiowozy Kia Sportage będą użytkowane w komendach powiatowych.

Nowinki techniczne powoli trafiają również pod policyjne „strzechy”. Właśnie do powszechnego użytku wchodzą nowe – bezpieczniejsze znakowania radiowozów. Opracowane prze Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oznakowanie z dodatkiem żółtego fluoroscentu, zdecydowanie poprawi widoczność pojazdów Policji w różnych warunkach oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Do służby w Komendzie Stołecznej Policji trafi pierwsza partia tak oznakowanych radiowozów. 35 nowoczesnych pojazdów hybrydowych Suzuki Swace zasili tabor Wydziału Ruchu Drogowego KSP, a 2 radiowozy Kia Sportage będą użytkowane w komendach powiatowych.

Nowe radiowozy. Z nowym oznakowaniem

Potrzeba poprawy warunków pracy, a w szczególności bezpieczeństwa funkcjonariuszy jest stałym tematem podejmowanym przez kierownictwo Policji. Właśnie takim projektem było wypracowanie wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych, który realizowała Komenda Główna Policji z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Wynikiem tej pracy jest nowy wzór oznakowania pojazdów służbowych Policji. Każdy radiowóz będzie miał taki sam wzór oznakowania, srebrne nadwozie z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z elementami odblaskowymi koloru białego. Na aucie będą umieszczane dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto -zielonej o właściwościach fluorescencyjnych. Takie same rozwiązania będą obejmować policyjne motocykle.

To nie jedyna zmiana, dodatkowo zwiększono ilość montowanych sygnałów błyskowych z obecnych 10 lamp LED do 30. Nowym rozwiązaniem jest też brak określenia barwy i tła napisu POLICJA na dachu radiowozu. Te rozwiązania zdecydowanie poprawią widoczność i rozpoznawalność samochodu w ruchu ulicznym, a co za tym idzie umożliwią innym kierowcom szybszą reakcję w celu umożliwienia mu łatwiejszego przejazdu.

Nowe radiowozy. Pierwsza partia nowych aut w Komendzie Stołecznej

Do służby właśnie wchodzą radiowozy dostarczone do KSP w nowym typie oznakowania. Na ulice naszego garnizonu wyjedzie 37 nowych pojazdów. 2-ie Kia Sportage w najnowszej odsłonie i 35 aut z napędem hybrydowym marki Suzuki Swace.

Silnikiem napędzającym Kię Sportage jest sprawdzona jednostka 1.6 T-GDI, o mocy 150 KM z manualną skrzynią biegów. Silnik ten charakteryzuje się umiarkowanym apetytem na paliwo, gdyż jak podaje producent w cyklu mieszanym spala ok. 7 litrów benzyny. Nowa Kia Sportage ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co w trasie przekłada się na stabilne prowadzenie. Dodatkowe centymetry zaowocowały przestronniejszym wnętrzem, gdzie przestrzeni przybyło szczególnie na nogi i nad głową. Bagażnik to kolejny atut nowego Sportage. Mimo ściętego dachu zapewnia 591 litrów pojemności, czyli o 100 litrów lepiej w porównaniu do poprzedniej generacji. Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do 1780 litrów.

Model Swace jest stosunkowo nowym autem koncernu Suzuki, bo do sprzedaży trafił w 2020 r. i jest to samochód bazujący na sprawdzonej konstrukcji Toyoty Corolli. Różni się od pierwowzoru jedynie przednim i tylnym zderzakiem. Pojazd wyposażony jest też w solidny napęd hybrydowy Toyoty, co z pewnością zapewni mu długie i bezpieczne użytkowanie. W przeciwieństwie do Toyoty, Suzuki produkowane jest tylko w jednej wersji nadwozia i jest to kombi. Przestronne wnętrze i duży bagażnik o pojemności prawie 600 litrów poprawią komfort pracy naszych policjantów z ruchu drogowego. W specjalnym wyposażeniu tego radiowozu jest duży zestaw pierwszej pomocy (torba medyczna).

Napęd hybrydowy opiera się na silniku benzynowym o pojemności 1.8 l wraz z zespolonym z nim silnikiem elektrycznym. Łączna moc obydwu napędów to 122 KM, wystarczająca do dynamicznej jazdy miejskiej. Największym atutem auta hybrydowego jest niskie spalanie paliwa. Producent podaje, że w cyklu mieszanym auto pali ok. 4,5 litra benzyny, przy czym - w zależności od warunków drogowych - spalanie wacha się od 3,7 l w cyklu niskim do 5,7 l w cyklu wysokim. Są to bardzo dobre parametry eksploatacyjne, ponieważ zdecydowaną większość swojego życia spędzi ten samochód właśnie na ulicach zatłoczonego miasta.

Nadwozie o długości 4655 mm i szerokości 1790 mm gwarantuje komfortowe warunki pracy. Samochód wyposażony jest w wiele udogodnień, takich jak: asystent pasa ruchu, czujniki cofania, duży wyświetlacz, klimatyzację oraz automatyczną skrzynię biegów.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!