Obowiązkowe opony zimowe. W jakich krajach musimy je posiadac?

– Brak regulacji zakazującej jazdy na oponach letnich w takich krajach, jak Polska – gdzie zimowa pogoda często daje się we znaki –prowadzi do poważnych zagrożeń na drogach. Po pierwsze, brak standaryzacji w obszarze bezpieczeństwa sprawia, że kierowcy mogą decydować się na używanie opon letnich zimą, a to znacząco zwiększa ryzyko utraty przyczepności i wydłuża drogę hamowania. Naraża to kierowców na niebezpieczeństwo, ale także stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dodatkowo, brak klarownego zakazu skutkuje wzrostem liczby wypadków drogowych i stłuczek w okresie zimowym – gdy warunki są trudniejsze. Raport Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego wskazuje, że zły stan opon może być przyczyną nawet 36,8% wypadków drogowych. W konsekwencji, niewłaściwe opony mogą spowalniać ruch, a także generować dodatkowe koszty związane z naprawami pojazdów oraz roszczeniami ubezpieczycieli. Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia jasnych przepisów zwiększających bezpieczeństwo na drogach, podobnie jak w większości europejskich krajów – dodaje Piotr Sarnecki z PZPO.