Oczy całego świata zwrócone na Ukrainę. Małopolska nie czeka bezczynnie

- Putin od ośmiu lat - czyli od momentu, kiedy zaczął wojnę w Ukrainie - konsekwentnie prowadzi swoją politykę. Rosja coraz bardziej naciska środkami wojskowymi na nasz kraj, mając nadzieję, że dzięki temu wskóra jakieś ustępstwo. Pójdzie tak daleko, jak mu na to pozwoli reszta świata, a w szczególności przedstawiciele Zachodu. Musimy sobie zdawać sprawę, że agresja Władimira Putina względem Ukrainy to zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju na całym świecie, który musi jednym głosem powiedzieć: nie zgadzamy się na takie działania ze strony władz rosyjskich. Czas na ostre sankcje. To m.in. zamknięcie Nord Stearm 2, odcięcie Rosji od międzynarodowych rynków finansowych, aresztowanie wszystkich aktywów Putina i jego otoczenia