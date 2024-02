Opel Astra Electric 156 KM 54 kWh. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

W 2023 roku światło dzienne ujrzała nowa wersja Opla Astry - tym razem z silnikiem elektrycznym. Jak się sprawuje ten nowy model w porównaniu z poprzednimi wersjami na benzynę i olej napędowy? Czy ma szansę rywalizować z innymi samochodami elektrycznymi w klasie kompaktowej? Przetestowaliśmy ją na polskich drogach w zimowej aurze.

Opel Astra Electric Stylistyka nadwozia/wnętrze

Opel Astra Electric jest debiutem marki z Rüsselsheim w klasie kompaktowych elektryków. Jest to debiut dość trudny, bowiem z jednej strony samochód ma zalety tradycyjnej Astry, np. atrakcyjny wygląd, wygodne wnętrze, bogate wyposażenie i dobre prowadzenie, ale zasięg i cena dobrze wyposażonej wersji nie zachwycają. Konkurencja jest bardzo mocna, a gdy na polskim rynku pojawią się marki chińskie, los dość drogiej Astry Electric może być niepewny. Kamil Rogala Wygląd nadwozia elektrycznej Astry nie różni się znacznie od jej spalinowych odpowiedników. To wciąż nowoczesny i atrakcyjny kompakt, który zwraca uwagę dynamiczną sylwetką, kanciastymi liniami i reflektorami z LED-owymi listwami w kształcie kija golfowego. Jedynie brak rury wydechowej, 18-calowe felgi o obniżonym oporze powietrza i emblemat „e” na klapie bagażnika zdradzają, że to samochód elektryczny. W niebieskim lakierze, w wersji Ultimate i z czarnymi akcentami elektryczna Astra wygląda świetnie. Czy to minus, że elektryczna wersja praktycznie nie wyróżnia się na tle innych? Dla większości użytkowników – wręcz przeciwnie. Normalizacja stylistyki aut elektrycznych dla sporego grona kierowców jest sporą zaletą, bowiem fikuśne kształty i pokazywanie wszem i wobec, że dany model ma silnik elektryczny pod maską nie jest w dobrym guście. A co znajdziemy we wnętrzu? Opel Astra Electric jest debiutem marki z Rüsselsheim w klasie kompaktowych elektryków. Jest to debiut dość trudny, bowiem z jednej strony samochód ma zalety tradycyjnej Astry, np. atrakcyjny wygląd, wygodne wnętrze, bogate wyposażenie i dobre prowadzenie, ale zasięg i cena dobrze wyposażonej wersji nie zachwycają. Konkurencja jest bardzo mocna, a gdy na polskim rynku pojawią się marki chińskie, los dość drogiej Astry Electric może być niepewny. Kamil Rogala W zasadzie to samo. Wnętrze Astry Electric również nie różni się od wersji spalinowych i to kolejna spora zaleta. Wyróżnia się dobrą jakością i ergonomią deski rozdzielczej, komfortowymi fotelami z certyfikatem AGR z regulacją i podgrzewaniem, a także dużą ilością miejsca na nogi i głowy dla pasażerów z przodu i z tyłu. Jedyną wadą jest mniejszy bagażnik, który ma 352 litry (1268 litrów po złożeniu oparć) w porównaniu do 422 i 1339 litrów w wersjach z konwencjonalnym napędem spalinowym. Oczywiście to przez akumulatory pod podłogą kabiny, które zajmują trochę miejsca. Aby to nadrobić, można wybrać wersję kombi, która ma odpowiednie 516 i 1553 litry bagażnika. W zasadzie opis wnętrza i nadwozia można ograniczyć do minimum – nie różni się od wersji spalinowych – ale napędowi warto poświęcić nieco więcej uwagi. Na koniec warto jedynie wspomnieć, że nowy Opel Astra jest produkowany w niemieckim zakładzie w Rüsselsheim i bazuje na platformie EMP2 trzeciej generacji, którą współdzieli z innymi modelami Grupy Stellantis.

Opel Astra Electric. Napęd, zużycie energii i wrażenia z jazdy

Pod maską elektrycznej Astry pracuje silnik o mocy 156 KM i momencie obrotowym 270 Nm, który zastąpił tradycyjny silnik spalinowy. Napęd ten daje sprawne i dynamiczne przyspieszenie, a także cichą i płynną pracę – czyli typowe zalety napędów elektrycznych. Elektryczna Astra osiąga maksymalnie 170 km/h, a do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. To nie są rekordowe wyniki, ale dobre do jazdy na co dzień w mieście i na trasie. Poza tym jak już wielokrotnie podkreślałem, przyspieszenie od 0 do 100 km/h nie oddaje tak dobrze wrażeń z jazdy, jak sprint do prędkości miejskich. Jeśli tylko jest dobra przyczepność, to w elektrycznej Astrze będziemy często pierwsi w starcie spod świateł.

Elektryczna Astra ma pod podłogą kabiny akumulator trakcyjny o pojemności 54 kWh (z czego do użytku zostaje 51 kWh), który daje zasięg do 429 km według cyklu WLTP. To podobnie jak inne elektryki w klasie kompaktowej, np. VW ID.3, Renault Megane E-Tech Electric i inne. Akumulator można naładować z gniazdka domowego, z punktu ładowania AC do 11 kW lub z punktu ładowania DC do 100 kW. W tym ostatnim przypadku można podnieść poziom baterii z 10 do 80 procent w około 30 minut. Astra Electric ma trzy tryby jazdy: Normal, Eco i Sport. W trybie Normal samochód jedzie neutralnie i oszczędnie, w trybie Eco zmniejsza moc silnika i zużycie energii (teoretycznie), a w trybie Sport poprawia reakcję na pedał gazu i dynamikę jazdy oferując pełnię mocy tj. 156 KM. A jak to się sprawdza w praktyce?

Jak wspomniałem, osiągi i dynamika elektrycznej Astry są na dobrym poziomie. To nie auto sportowe, ale daje przyjemność i satysfakcję z jazdy w codziennych warunkach tj. do pracy, na zakupy itp. W zimie problemem jest oczywiście zużycie energii. Trzeba się trochę nagimnastykować, aby zmniejszyć zużycie poświęcają m.in. komfort termiczny. Jeśli auto stoi pod domem i jest kilka stopni poniżej zera, pierwsze kilometry będą wymagały dogrzania wnętrza, akumulatora itd., a to pochłania mnóstwo energii. Nie dziwmy się więc, gdy na początku komputer pokładowy wskaże zużycie energii na poziomie 35-40 kWh/100 km. Po ogrzaniu (lub wyjechaniu z parkingu zamkniętego) zużycie energii w mieście spadnie do około 22-24 kWh/100 km, co i tak jest sporą wartością w aucie segmentu C. Pewnie wiosną, przy temperaturach około 16-18 stopni Celsjusza, zużycie energii spadnie znacznie poniżej 20 kWh/100 km. Jak tylko będziemy mieli taką możliwość, to na pewno to sprawdzimy.

Opel Astra Electric. Ceny i wyposażenie

Jak kształtują się ceny? No cóż – jest drogo. Elektryczna Astra w wersji 5-drzwiowej kosztuje (wg. cennika na 2024 rok) prawie 200 000 złotych. Za dokładnie 197 500 złotych dostaniemy jednak wersję GS, a więc niemal topowo wyposażony model, w którym znajdziemy m.in.:

tempomat adaptacyjny (Stop&Go dla skrzyń automatycznych);

zaawansowany system parkowania: panoramiczne kamery 3600 Intelli-Vision;

kolorowy 10-calowy wyświetlacz wskaźników kierowcy i ekran dotykowy 10 cali Pure Panel Pro;

funkcje bezprzewodowej projekcji interfejsu smartfona Apple CarPlay i Android Auto;

klimatyzację sterowaną elektronicznie, dwustrefową;

podgrzewaną kierownicę;

reflektory i światła do jazdy dziennej, światła tylne w technologii LED;

reflektory przeciwmgielne w technologii LED;

18-calowe felgi aluminiowe z nakładkami Aero etc. Jest nieźle, ale jakby komuś było mało, to może dorzucić wiele dodatków i pakietów, które podniosą cenę końcową do ponad 220 000 złotych. Alternatyw na rynku w takich kwotach jest dość sporo.

Opel Astra Electric. Podsumowanie

Zalety: przyjemna dla oka, dość dyskretna stylistyka (bez różnic względem wersji spalinowej);

przyzwoicie wykonane, estetyczne wnętrze;

bardzo dobre wyposażenie m.in. podgrzewane fotele i kierownica;

przyzwoity komfort i niezłe prowadzenie;

dynamika elektrycznego napędu w mieście. Wady: bardzo wysoka cena (mimo niemal topowej konfiguracji);

zużycie energii jest znacznie wyższe niż deklaracje producenta.

Porównanie Opel Astra Electric 56 kWh 156 KM (AT1) do wybranych konkurentów: Opel Astra Electric 56 kWh 156 KM (AT1) Renault Megane E-Tech 60 kWh 218 KM (AT1) Volvo EX30 Single Motor Extended Range 69 kWh 272 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 197 500 od 179 900 od 194 900 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4374/1860 4200/1768 4233/1836 Wysokość (mm) 1442 1505 1549 Rozstaw osi (mm) 2675 2685 2650 Pojemność bagażnika (l) 352/1268 440/1332 318/904 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1661 1636 1758 Napędzana oś przednia przednia tylna Rodzaj silnika elektryczny elektryczny elektryczny Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi

Moc (KM) 156 218 272 Moment obrotowy (Nm) 270 300 343 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,2 7,4 5,7 Prędkość maksymalna (km/h) 170 160 180 Średnie zużycie energii (kWh/100km) 14,4 (WLTP) 16,1 (WLTP) 16,6 (WLTP) Zasięg (km) 429 (WLTP) 450 (WLTP) 480 (WLTP)

