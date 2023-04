Opłaty za odholowanie pojazdu w 2023 roku. Ile zapłacimy? Sprawdzamy stawki Mariusz Michalak

Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia on ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. To jednak nie jedyny przypadek. Z jakimi opłatami trzeba się liczyć?