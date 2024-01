Paliwo E10. Czy nowa benzyna 95 E10 ma wpływ na olej silnikowy?

- Z pewnością nie należy ulegać panice. Osoby, które obawiają się złego wpływu większej domieszki biokomponentów na olej silnikowy mogą oczywiście podjąć pewne kroki zaradcze, ale ważne by były one racjonalne. W kontekście reakcji E10 i oleju silnikowego sprawa dotyczy albo mocno zużytych silników, hybryd oraz tych aut, które są eksploatowane prawie wyłącznie w mieście. W każdym z przypadków wystarczy skrócenie interwałów między wymianami oleju - mówi Andrzej Husiatyński, kierownik Działu Technicznego TotalEnergies Marketing Polska

Nowy rok przywita kierowców zmianami na stacjach benzynowych. Będą one dotyczyć nowego rodzaju benzyny Pb95 z oznaczeniem E10. Jednak nie wszyscy do swojego pojazdu będą mogli zatankować wprowadzone…

Wróćmy jednak do tematu olejowego. W każdym silniku spalinowym, niewielka ilość paliwa trafia do oleju. Jak dużo tego paliwa jest zależy od szczegółów konstrukcyjnych i stopnia zużycia silnika. W skrajnych przypadkach, przy fatalnym stanie technicznym silnika i częstych rozruchach na zimno dochodzi zwykle do ok. 10-procentowego rozcieńczenia oleju paliwem. W takim przypadku zawsze zalecamy po prostu częstszą niż zwykle wymianę oleju. Ale powodem jest nie tyle dodatek biokomponentów, co sama obecność paliwa, ponieważ szacunkowy udział etanolu w objętości całego oleju nie powinien przy takich założeniach przekroczyć 1%.